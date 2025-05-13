Perché Belve non va in onda stasera, 13 maggio

Gli appassionati di Belve, il format di Francesca Fagnani, stasera dovranno fare a meno delle interviste graffianti della conduttrice romana e delle sue domande a bruciapelo all’ospite di turno. Questo sarà un martedì di riposo per il talk show su Rai 2 . Salta dunque il terzo appuntamento del ciclo di cinque puntate che finora ha visto avvicendarsi, sullo scomodo sgabello di Belve, Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs e Nathalie Guetta nella prima puntata e Alessandro Preziosi, Paola Iezzi e Milly D’Abbraccio nella seconda.

Il pubblico finora ha premiato la trasmissione di Francesca Fagnani che ha incassato un ottimo 9,1% al debutto. In calo gli ascolti della seconda puntata (al 6,4% di share), pur rimasti ampiamente superiori alle medie del prime time di Rai 2. Ancora non c’è l’ufficialità sugli ospiti della terza puntata di Belve. Si sa invece perché oggi il programma cult di Rai 2 non andrà in onda.

Belve, ecco perché stasera non va in onda il talk show di Francesca Fagnani

A far slittare Belve sarà l’inizio dell’Eurovision Song Contest 2025, pronto a debuttare stasera a Basilea, in Svizzera. La manifestazione canora europea ospita cantanti che rappresentano i Paesi dove le televisioni pubbliche sono associate all’’European Broadcasting Union (EBU). Su Rai 2 verrà trasmessa la prima semifinale a partire dalle 21 di stasera.

A difendere i colori dell’Italia ci sarà Lucio Corsi, reduce dal secondo posto di Sanremo, in sostituzione del vincitore Olly (che ha rinunciato alla partecipazione). Il nostro portabandiera si esibirà con la sua Volevo essere un duro. La seconda semifinale andrà in onda giovedì 15 maggio e sarà trasmessa sempre nel prime time da Rai 2. A commentare l’Eurovision per la Rai ci saranno Gabriele Corsi e la rapper BigMama, subentrata a Mara Maionchi.

Ci sarà un po’ di Italia anche sul palco, dove ad affiancare le connazionali Hazel Brugger e Sandra Studer sarà presente anche Michelle Hunziker. Il terzo appuntamento con Belve dunque slitta. Dopo le puntate del 29 aprile e del 5 maggio, la terza puntata sarà recuperata martedì prossimo, il 20 maggio. Salvo ulteriori variazioni, le ultime due puntate della trasmissione condotta da Francesca Fagnani andranno in onda il 27 maggio (quarta puntata) e il 3 giugno 2025 (quinta e ultima puntata).

Ma chi saranno gli ospiti della puntata centrale di questa stagione di Belve? Come anticipato, Rai 2 ancora non ha ufficializzato i nomi degli ospiti della terza puntata del programma. Sono noti però i nomi di alcuni dei vip che si sottoporranno alle domande di Francesca Fagnani nei restanti tre appuntamenti dell’edizione 2025 del talk show in onda sulla seconda rete Rai.

Nelle prossime puntate vedremo apparire, tra gli altri, la food webstar Benedetta Rossi, il comico Nino Frassica, la segretario del Partito Democratico Elly Schlein, il rapper Gue Pequeno, gli attori Michele Morrone e Raz Degan. Non è peraltro la prima volta in questa stagione che Belve è costretto a uno slittamento nel palinsesto Rai.

Era accaduto già martedì 22 aprile, data inizialmente prevista per l’inizio della nuova stagione del programma di Francesca Fagnani. La morte di papa Francesco, avvenuta il 21 aprile, ha però cambiato la programmazione televisiva facendo slittare al 29 aprile il debutto della nuova stagione di Belve (saltato anche l’ultimo appuntamento con Stasera c’è Cattelan) per lasciare spazio a uno speciale dedicato alla figura del defunto pontefice.