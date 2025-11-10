Perché Belve non va in onda martedì 11 novembre: l’annuncio di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani è tornata su Rai 2 con la nuova edizione di Belve, il programma di interviste in onda ogni martedì sera. Anche in queste puntate lo show continua a mantenere un grande successo, tanto che il primo episodio ha anche toccato il 12.90% di share con 1 milione e 748 mila spettatori a casa. All’ultimo minuto c’è stato un cambio di programmazione da parte della Rai e ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice sui social. “Ci vediamo martedì 18 novembre. Domani Belve non andrà in onda”, ha scritto Francesca Fagnani.

Il motivo dell’assenza

La Rai ha deciso di cambiare la programmazione per un motivo ben preciso, che è stato spiegato sempre nelle storie Instagram della Fagnani. L’azienda pubblica Tv ha infatti scelto di mandare in onda – domani 11 novembre – le ATP Finals. “Amici, il calendario del tennis ha portato qualche modifica ai palinsesti di Rai 2, quindi questo martedì Belve non andrà in onda“.

Una decisione che ha fatto sicuramente contenti i tanti fan del tennis e di Jannik Sinner. Francesca Fagnani tornerà quindi in onda, con il suo originale talk show, a partire da martedì 18 novembre, sempre in prima serata su Rai 2.

Gli ospiti della prossima puntata

Quando la conduttrice ha rivelato il cambio programmazione del suo programma Belve, si è lasciata sfuggire un dettaglio che non è di certo passato inosservato ai fan. Fagnani ha infatti fatto un piccolo spoiler che riguarda proprio il suo prossimo ospite. Lei ha infatti rivelato che in studio ci sarà proprio Cristiano Malgioglio. Un’intervista che potrebbe di certo far discutere parecchio, anche perché il famoso paroliere è sempre stato molto amato per la sua schiettezza e per la sua personalità.

Ancora una volta ci sarà inoltre Maria De Filippi. La conduttrice Mediaset è infatti passata – temporaneamente – in Rai per vestire i panni di intervistatrice di Francesca Fagnani, sua amica e collega che va spesso nello studio di Amici come giudice esterno.