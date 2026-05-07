La tregua tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è già finita.? Ecco perché le dichiarazioni della showgirl da Pio e Amedeo avrebbero fatto infuriare il conduttore.

Perché Belen avrebbe fatto infuriare Stefano De Martino: il retroscena

Il vento di pace che sembrava spirare sulla famiglia allargata di Belen Rodriguez si è bruscamente trasformato in una tempesta mediatica che vede protagonista, ancora una volta, l’irrisolto legame con Stefano De Martino.

Se solo poche settimane fa le cronache rosa celebravano un’inedita armonia tra la showgirl argentina e i padri dei suoi figli, riuniti serenamente per il compleanno del primogenito Santiago, l’idillio si sarebbe frantumato sotto i colpi di alcune dichiarazioni televisive che non sarebbero affatto passate inosservate, secondo indiscrezioni.

Cosa avrebbe fatto infuriare Stefano De Martino

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sulle colonne del settimanale Oggi, il clima tra i due ex coniugi sarebbe diventato rovente a seguito della partecipazione di Rodriguez allo show Stanno Tutti Invitati. Nonostante Belen avesse inizialmente dipinto un quadro di rapporti distesi, la sua ironia tagliente sollecitata da Pio e Amedeo ha finito per innescare un nuovo cortocircuito.

Le allusioni ai presunti ritocchi estetici del conduttore e le risposte evasive, ma cariche di sottintesi, sul mai confermato flirt tra De Martino e Alessia Marcuzzi avrebbero scatenato l’ira del volto di punta di Rai 1.

Il disappunto di De Martino non sarebbe legato soltanto a vecchie ruggini personali, ma a una precisa strategia professionale. In un momento cruciale per la sua carriera, che lo vede proiettato verso il prestigioso palco del Festival di Sanremo, il conduttore di Affari Tuoi ha scelto la via del rigore e della riservatezza, riducendo al minimo la mondanità e le esposizioni mediatiche non necessarie.

In questo contesto, le “frecciatine” della ex moglie vengono percepite come un rumore di fondo fastidioso e potenzialmente dannoso per un’immagine pubblica che Stefano sta costruendo con estrema cura, focalizzandosi esclusivamente sul lavoro e sul ruolo di padre.