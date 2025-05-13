Perché Angelo Famao è tornato a L’Isola dei Famosi dopo l’addio

Angelo Famao aveva annunciato la sua decisione di lasciare L’Isola dei Famosi dopo pochissimi giorni dall’inizio della sua esperienza alle Honduras. Il giovane artista – originario della Sicilia – è arrivato sull’isola con grandissime aspettative ma ha dovuto subito fare i conti con le difficoltà del format, scegliendo alla fine di restare nel programma.

L’addio di Angelo Famao a L’Isola dei Famosi

L’ex naufrago ha quindi affrontato diverse situazioni non proprio facili: sonno, fame, stanchezza ma soprattutto un grande senso di disorientamento che lo aveva portato a ritirarsi in tempi record. Tra i motivi di questa scelta ci sarebbe stato un forte disagio emotivo. Le indiscrezioni parlano della difficoltà da lui riscontrate ad entrare nelle dinamiche del gruppo, ma anche di un rapporto difficile con l’ambiente delle Honduras, che è sicuramente una location ricca di natura. Una condizione – questa – che avrebbe reso il percorso di Angelo ancora più difficile, e che lo avrebbe portato ad allontanarsi dal famoso reality Mediaset, condotto quest’anno da Veronica Gentili.

Tra l’altro, l’arrivo del cantante nel cast de L’Isola dei Famosi aveva portato grande curiosità nel pubblico italiano, che ha fatto i conti con il suo improvviso addio. Con grande sorpresa, lo stesso cantante ha poi annunciato il suo dietrofront ed è tornato alle Honduras per continuare la sua avventura televisiva.

Angelo Famao di nuovo all’Isola

Durante la puntata di ieri de L’Isola dei Famosi è stato annunciato il ritorno di Famao e a spiegarne il motivo è stato proprio il diretto interessato. “Questa notte sono riuscito a dormire per la prima volta dopo la pillola che mi ha dato il dottore” – ha ammesso lui – “Non avevo forza, non riuscivo a fare nulla e ho deciso di andare a casa. Poi ci ho ripensato perché mi sono ricordato delle promesse che ho fatto alla mia famiglia, alla mia ragazza e ai miei amici. Ho spostato un evento importantissimo, il matrimonio di mia sorella, pur di venire qui. Quindi ho deciso di stringere i denti e darmi un’altra opportunità“.

Chi è Angelo Famao