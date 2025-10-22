Annunciata come ospite della seconda puntata di This Is Me su Canale 5, Angelina Mango all’ultimo minuto ha annunciato la sua assenza. Intanto la cantante lucana torna con l’album Caramè

Perché Angelina Mango non sarà presente a This is Me da Silvia Toffanin

Era stato annunciato come un ritorno in grande stile: Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con il La noia, era uno gli ospiti più attesi per la puntata di oggi di This Is Me, condotto da Silvia Toffanin e dedicata alla carriera di Lorella Cuccarini.

Angelina Mango, assente a This is Me

E invece poco prima della messa in onda, il nome di Angelina è stato rimosso dal comunicato ufficiale della trasmissione: “non sarà presente in studio”, riferiscono laconicamente le fonti della produzione.

In realtà secondo quanto trapelato, la cantante non era nemmeno alle prove e registrazioni che si erano svolte a Roma nei giorni scorsi. In realtà non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della cantante circa le motivazioni della sua assenza in studio.

Nuovo album e stato d’animo

Il forfait assume un ulteriore significato se messo in relazione con il suo nuovo progetto discografico: Caramé. Uscito a sorpresa la settimana scorsa al termine di un anno piuttosto compolicato e segnato da una lunga assenza, l’album racconta il nuovo inizio della cantante.

Intanto il suo nuovo singolo Velo sugli occhi che evidenzia un’ispirazione più intima e riflessiva sta andando molto bene nelle rotazioni radiofoniche e potrebbe essere una delle più alte nuove entrate in vista della classifica attesa per venerdì.

Il futuro e le voci su Sanremo

Nel frattempo, il nome di Angelina Mango ricorre anche tra i possibili partecipanti al Festival di Sanremo 2026, a due anni dalla sua vittoria che l’ha vista contendere il successo sul filo di lana a Geolier.