Perché Affari tuoi non va in onda stasera, 27 settembre

Qualcuno potrebbe rimanere sorpreso stasera sintonizzandosi su Rai 1 e aspettandosi di trovare Stefano De Martino alle prese con pacchi, offerte e il solito giro di emozioni. Ma Affari Tuoi non andrà in onda. Ecco perché.

Un cambio di abitudine. E la forza di Affari Tuoi sta proprio nella sua ritualità. Ogni sera, poco dopo il telegiornale, milioni di italiani si ritrovano davanti al televisore per vivere, insieme al concorrente del giorno, l’emozionante trattativa con il “Dottore”. La leggerezza del programma, unita alla carica empatica di De Martino, è diventata un appuntamento irrinunciabile per molte famiglie, offrendo una pausa dalla crescente intensità di altri programmi serali.

Perché Affari Tuoi non andrà in onda stasera?

Ma non si tratta di una decisione legata a cali di ascolti o problemi di palinsesto, bensì di una scelta ragionata, volta a fare spazio a uno degli eventi più attesi della stagione televisiva autunnale: l’inedita edizione di Ballando con le stelle, che inaugura ufficialmente il sabato sera.

La Rai ha scelto di dare priorità al debutto di questo storico programma, affidato come sempre alla conduzione di Milly Carlucci. Un debutto che merita di essere accolto senza sovrapposizioni, con il fine di garantire al format della danza la visibilità e l’attenzione che merita. In quest’ottica, la sospensione di Affari Tuoi per una sola serata rappresenta una mossa strategica, mentre il game show tornerà regolarmente in onda dal giorno successivo, 28 settembre, mantenendo la sua collocazione abituale nell’access prime time.

Non è la prima volta che un cambiamento di programmazione riguarda Affari Tuoi in vista di un debutto importante. Ogni volta che parte un grande show, la Rai tende a considerarlo un “evento” e ad adattare il palinsesto di conseguenza. In questo caso, il programma di Milly Carlucci, che da anni intrattiene milioni di telespettatori, necessita di una lunga finestra di tempo, e un’interruzione di pochi minuti da parte di Affari Tuoi permette di creare un’atmosfera di attesa intorno a Ballando con le stelle, un appuntamento che ogni anno si arricchisce di nuovi contenuti, sfide e celebrità pronte a mettersi in gioco sulla pista da ballo.

A sua volta, Affari Tuoi non corre rischi. Il suo formato ormai consolidato e la forte fidelizzazione del pubblico garantiscono che la trasmissione tornerà alla normalità con il solito seguito di telespettatori. Nonostante la concorrenza, in aumento negli ultimi tempi, del quiz show La Ruota della Fortuna, il game show di De Martino rimane uno dei punti di riferimento dell’intrattenimento serale della Rai.

La pausa del 27 settembre non deve quindi essere letta come un segnale di debolezza, ma come una decisione dettata dalla necessità di bilanciare il palinsesto e dare il giusto spazio a un evento come Ballando con le stelle, che vive anch’esso di rituali e appuntamenti settimanali. Il lancio di un programma di questa portata richiede una solida visibilità, e la Rai lo ha compreso, decidendo di spostare Affari Tuoi di un giorno senza intaccare il suo successo consolidato.

A partire da domenica 28 settembre, Stefano De Martino tornerà a fare compagnia al pubblico italiano, confermando ancora una volta il suo ruolo di protagonista della fascia pre-serale.