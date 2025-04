Affari Tuoi non va in onda: ecco perché il quiz game è stato sospeso. Quando torna in tv Stefano de Martino.

Perché Affari Tuoi non va in onda: quando torna Stefano De Martino

Nei prossimi giorni Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi non andrà in onda. Il popolare quiz game, leader degli ascolti del preserale di Rai Uno è stato sospeso dai vertici di rete che hanno rivoluzionato il palinsesto della rete di stato. L’ex allievo di Amici si è conquistato il titolo di personaggio rivelazione dell’anno, ha ereditato Affari Tuoi d’Amadeus e inizialmente temeva di non essere all’altezza del compito affidatogli. Il suo percorso da conduttore è stato graduale e pacato: Stefano ha prima co- condotto una serie di format, poi è approdato a Stasera tutto è possibile dove ha dimostrato il suo talento e ironia.

Anche in Bar Stella, talk della seconda serata, ha conquistato gli ascolti. Un format da lui ideato e ispirato dal bar del nonno dove da bambino ha trascorso diverso tempo. Da quando ha abbandonato la carriera di ballerino De Martino si è impegnato per diventare bravo conduttore. Il pubblico è sempre stato dalla sua parte, e lo ha sostenuto premiandolo negli ascolti. Sostituire Amadeus non era facile, ma Stefano è riuscito a personalizzare il programma e interagire con i pacchisti di turno e con il famigerato Dottore.

Per molti telespettatori l’appuntamento serale con Affari Tuoi è imperdibile. Lo share premia il programma e naturalmente anche il conduttore che ogni sera esce vincente dalla battaglia dell’Auditel. A nulla sono valsi i tentativi delle reti concorrenti di contrastarlo. Tuttavia nei prossimi giorni Affari Tuoi non andrà in onda: notizia che non è stata accolta con entusiasmo dai fans. In vista delle festività pasquali e di tutti gli eventi collegati il quiz game sarà sospeso.

Affari Tuoi sospeso: i motivi

Il cambio di palinsesto di Rai Uno è legato alla Pasqua. Al posto di Affari Tuoi andrà in onda lo speciale di Porta a Porta– Il Dolore di Maria condotto da Bruno Vespa, dalle ore 20.30 alle 21. La rete di stato ha riservato lo spazio della prima serata celebrazione del rito della Via Crucis, presieduta dal Cardinale Baldo Reina, visti i recenti problemi di salute di Papa Francesco.

L’evento andrà in onda in mondovisione dal Colosseo di Roma. Una manifestazione che avrà un ampio seguito ed è attesa da milioni di telespettatori. In questi giorni altri programmi sono stati sospesi per far spazio alle funzioni riservate alla Pasqua. Tuttavia la sospensione di Affari Tuoi non sarà prolungata.

Affari Tuoi, quando torna in onda

Il quiz game di Rai Uno non andrà in onda solo venerdì 18 Aprile. Da domani Affari Tuoi e Stefano de Martino riprendono la programmazione ordinaria: sabato 19 aprile, il giorno di Pasqua (domenica 20 aprile) e il giorno di Pasquetta (lunedì 21 aprile), il programma andrà in onda in modo regolare.

Non ci saranno altre variazioni di palinsesto: i tanti fans del programma non dovranno fare a meno della compagnia di Stefano de Martino e del gioco più amato e seguito della tv.