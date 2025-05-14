Per sempre: trama e cast della nuova serie Netflix

Sulla piattaforma Netflix è arrivata la nuova serie tv Per sempre (Forever nella lingua originale), ispirata alla storia raccontata nell’omonimo romanzo di Judy Blume nel 1975. La trama parla dei primi amori adolescenziali, ed è stata ripensata da Mara Brock Akil, autrice della serie cult Girlfriends, e prodotta con l’attrice e regista Regina King. I protagonisti sono due giovani ragazzi afroamericani che, nell’estate del 2018, si trovano a Los Angeles e vivono per la prima volta l’amore. Un sentimento – questo da loro provato – che promette di durare per sempre ma che deve comunque affrontare delle difficoltà.

La trama e il trailer

Keisha Clark e Justin Edwards hanno 18 anni e si incontrano durante la vigilia del loro ultimo anno di liceo. L’estate è cocente e i due vivono un sentimento molto forte sotto il sole di Los Angeles. Trascorrono così gite in spiaggia, pomeriggi in skateboard e tante conversazioni in auto, tanto che insieme scoprono le proprie identità e anche il desiderio dell’altro. In poco tempo, diventano reciprocamente il primo grande amore della loro vita. In realtà, proprio mentre cresce tra loro l’intimità, entrambi sono chiamati a fare i conti con le aspettative familiari, ma anche con la pressione dei coetanei. Il mondo è pieno di pregiudizi ed è difficile uscirne illesi.

Il romanzo di Judy Blame pone quindi al centro di tutto le contraddizioni della società, sfidando i tabù della sessualità giovanile e diventando uno dei libri più censurati nelle scuole americane. Mara Brock Akil – creatrice della serie tv – ha dichiarato di considerare l’autrice colei che ha saputo raccontare i passaggi chiave dell’adolescenza con una delicatezza senza eguali. La scelta di ambientare la trama a Los Angeles non è d’altronde casuale, dato che quello rappresenta il luogo in cui si rincorrono sogni, proprio come quando ci si innamora nel periodo adolescenziale.

Il cast

La serie tv Per sempre vede la presenza di numerosi attori che hanno dato un contributo essenziale alla creazione del nuovo prodotto Netflix, uscito l’8 maggio sulla piattaforma digitale. Il teen drama è composto da un totale di otto episodi. Qui tutti i personaggi: