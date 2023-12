Tra i talent scout più importanti e in prima linea dello spettacolo italiano, Claudio Cecchetto sicuramente rientra nelle personalità più influenti che hanno forgiato le carriere di celebrities (musicali e non solo) che sono (o sono stati) sulla cresta dell’onda da anni. A lui è dedicato il documentario People from Cecchetto in onda stasera, 20 dicembre alle 21.30 su Rai 1.

Di cosa parla People from Cecchetto?

Su soggetto di Martino Clericetti – che firma anche la sceneggiatura con il regista Emanuele Imbucci – “People from Cecchetto” (Una coproduzione Lotus Production e Rai Documentari con il contributo di Rai Teche) è il racconto di una vita artistica e personale attraverso un collage di racconti e aneddoti, con la colonna sonora degli anni ’80 e ’90. Deejay, presentatore televisivo, promoter di eventi, fondatore di una radio, produttore discografico, manager e perfino cantante.

La storia di Claudio Cecchetto (qui in un’intervista del 2020 su tvblog) è quella di un lavoratore dello spettacolo che ha dato lustro al piccolo schermo, rilanciandolo in uno dei periodi più movimentati sul fronte dell’evoluzione dei suoi contenuti. Il grande varietà sulle reti private che videro la luce tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli ’80, la nuova musica elettronica che ha portato con sé la scuola ‘Cecchetto’, con artisti capaci di coinvolgere grazie agli insegnamenti dell’artista.

L’elenco dei nomi che devono all’intuizione di Claudio e alla sua perseveranza l’inizio di una fortunata carriera è impressionante

People from Cecchetto, chi interviene

Tra ricordi, aneddoti e curiosità interverranno Gerry Scotti, Fiorello, Amadeus, Jovanotti, Sabrina Salerno, Leonardo Pieraccioni, Fabio Volo, solo per citarne alcuni. A loro la parola per tracciare le linee che definiscono l’identikit di Claudio Cecchetto: il suo ritratto, la sua personalità, il suo talento.

Sullo sfondo decenni luminosi e indimenticabili di musica e costume. Nel documentario intervengono: Amadeus, Massimo Bernardini, Claudio Cecchetto, Mapi Danna, Cecchetto, Carlo Conti, Francesco Facchinetti, Rosario Fiorello, Lorenzo Jovanotti, Leonardo Pieraccioni, Sabrina Salerno, Gerry Scotti, Fabio Volo e Maria Volpe.

People from Cecchetto: dove guardarlo in tv e streaming

Il documentario andrà in onda su Rai 1 in prima serata (ore 21.30) subito dopo Affari Tuoi. Sarà possibile seguirlo anche in streaming sul portale di Rai Play oppure sull’app Rai Play su smartphone e dispositivi abilitati alla visione.