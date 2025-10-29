Penelope Maria Massa, età, dove vive, fidanzato, passioni: tutto sulla cantante di Amici 25

Penelope Maria Massa è una giovane allieva della scuola di Amici, il talent condotto ormai da anni da Maria De Filippi. Oltre ad essere una valida cantante emergente, ha fatto emergere anche la sua attività attoriale, tanto che gli insegnanti si sono subito accorti della sua capacità di emozionare.

I primi passi nella musica e l’approdo ad Amici

Nata nel 2003, la giovane Penelope è arrivata ad Amici con già alle spalle altre esperienze artistiche. La cantante è infatti entrata nella scuola durante la puntata andata in onda il 28 settembre 2025, quando la sua performance ha subito conquistato Rudy Zerbi, che l’ha voluta in squadra con sé. L’esibizione ha quindi messo in luce vocalità straordinaria, ma anche una grande capacità interpretativa. Il suo nome non è in realtà affatto sconosciuto nel mondo dello spettacolo, dato che lei ha in passato recitato nella produzione Netflix Adorazione, dove ha impersonato il ruolo di Ines ed è apparsa nelle puntate finali della prima stagione. Dietro di lei c’è infatti un percorso nella recitazione: Penelope ha studiato presso la scuola Jenny Tamburi di Roma, una delle accademie più note della capitale e al momento sogno una carriera che le possa dare la possibilità di coniugare entrambe le passioni, quella per la musica e per il cinema.

L’allieva ha anche mosso. primi passi nel panorama musicale. Nel 2004 ha infatti pubblicato il brano Tierra Roja su Spotify, in collaborazione con Michiilo. Si è inoltre esibita spesso in duetto con Tommi Quaranta, giovane cantante e violinista, con cui condivide la passione per la musica live.

La vita privata e la confessione a Maria De Filippi

Al momento non si conoscono i dettagli sulla sua situazione sentimentale, anche perché la giovane artista si è sin da subito mostrata molto riservata. Lei è tra l’altro determinata ma anche molto sensibile: dopo l’ingresso nella scuola di Amici, ha infatti confidato in lacrime a Maria la paura di sentirsi sola e inadeguata, rivelando anche un lato fragile e autentico. “Mi manca casa, non pensavo fosse così difficile” – ha ammesso lei, ricevendo così parole di affetto da parte della conduttrice e dei compagni. Penelope ha infatti raccontato il forte legame che ha sempre avuto con la famiglia, soprattutto con la nonna: è stata infatti proprio lei la persona a cui ha voluto comunicare la notizia dell’ingresso nel programma. Un momento unico e speciale, che ha raccontato spesso durante la sua permanenza nel programma.