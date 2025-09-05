Pechino Express, Sky sogna Sonia Bruganelli nel cast: i preparativi per la prossima edizione

Pechino Express, si auspica per Sonia Bruganelli come concorrente. Che cosa sta bollendo in pentola.La nuova stagione televisiva sta pian piano prendendo piede un po’ su tutti i canali in chiaro. Difatti tanti programmi, tra i più amati dagli italiani, sono tornati o stanno per tornare con le loro messe in onda. I più amati,

Pechino Express, si auspica per Sonia Bruganelli come concorrente. Che cosa sta bollendo in pentola.

La nuova stagione televisiva sta pian piano prendendo piede un po’ su tutti i canali in chiaro. Difatti tanti programmi, tra i più amati dagli italiani, sono tornati o stanno per tornare con le loro messe in onda. I più amati, dati alla mano, sono i reality che letteralmente affollano la Tv a tutte le ore sia con le dirette che le differite o semplici repliche. E anche le piattaforme in streaming ne sono ormai invase.

Sky anche quest’anno punta su Pechino Express che ogni edizione può contare su un numero elevato di telespettatori. Chiaro che il cuore palpitante del programma siano i concorrenti che, divisi in coppie, ne vedono letteralmente di tutti i colori. Devono vivere sulla loro pelle situazioni molto difficili, superare prove pazzesche e cercare di andare d’accordo il più possibile con il partner con il quale stanno affrontando il gioco.

Un gioco decisamente adatto ai più coraggiosi che per affrontarlo nei migliori dei modi si preparano molto anche dal punto di vista fisico nei mesi precedenti. Adesso fra i papabili nomi, nonché tra quelli che Sky sogna, ci sarebbe quello di Sonia Bruganelli. La forte indiscrezione che fa sognare ad occhi aperti non solo i suoi numerosi estimatori ma anche quelli di Pechino Expres, si sta spargendo a macchia d’olio sul Web.

Pechino Express, Sky sogna Sonia Bruganelli, la forte indiscrezione

Come poco fa, giustamente accennato, si parla di un rumors, sebbene potente e particolarmente gustoso. A parlarcene in queste ore è La Nostra Tv che si è basata su un’indiscrezione lanciata da Hit su Affaritaliani. Ne Sky e la diretta interessata, almeno al momento, hanno lasciato dichiarazioni al riguardo. Comunque le indiscrezioni, per la gioia dei curiosi, non si fermano qui. Difatti sempre tale portale ( La Nostra Tv) parlerebbe anche della persona che gareggerebbe con lei.

Non si tratta dei Angelo Madonia, il suo affascinante compagno, nonché ballerino professionista e maestro, con il quale lo scorso anno ha affrontato la pista di Ballando con le Stelle e con il quale l’amore procede a gonfie vele, nonostante alcune chiacchiere degli scorsi mesi facevano pensare all’esatto contrario, ma del figlio Davide Bonolis.

Un’accoppiata decisamente interessante dal momento che pare che l’unione genitore e figlio piaccia molto ai telespettatori. Nel frattempo papà Paolo è tornato su Canale 5 con delle puntate inedite di Avanti un altro! ove è ancora una volta affiancato dal suo caro amico e stimato collega Luca Laurenti. Delle serie, coppia vincente, non cambia!