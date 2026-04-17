Pechino Express 2026, sesta puntata: via gli Spassusi, la tappa più ingiusta della stagione | Sintesi e pagelle

Biagio Izzo e Francesco Paolantoni eliminati nella sesta tappa di Pechino Express 2026, una perdita per il programma, era la coppia più divertente. I Veloci vincono, le coppie si scambiano, ma il pubblico perde i concorrenti più amati dell’edizione. La sintesi critica e le pagelle.

C’è un momento nella sesta puntata di Pechino Express in cui Biagio Izzo, dopo aver bevuto un litro di brodo di pollo come penalità e aver mangiato zampe di gallina piccantissime, guarda la telecamera e sorride. Non è la smorfia rassegnata di chi sta soffrendo per la telecamera.

È il sorriso di qualcuno che ha deciso, fin dal primo giorno, che avrebbe vissuto questa esperienza esattamente così come la sta vivendo, facendo del suo meglio e accettando lo spirito della competizione e del gioco. Ed è anche per questo che l’eliminazione di ieri sera fa male più del solito.

Pechino Express, la sesta tappa

I superstiti percorrono 255 chilometri da Huizhou a Nanjing, passando per le formazioni rocciose di Meren Quifeng. Coppie mescolate per la prima parte del viaggio così come era previsto dal regolamento in una tappa che nelle edizioni passate aveva stravolto parecchi equilibrio. E poi prove con insetti, zampe di gallina e tofu piccante alla fine della quale i Veloci vincono consentendo una decisione che il pubblico non perdonerà facilmente a Fiona May.

Lo scambio che ha rivelato tutto

Costantino della Gherardesca rimescola le coppie all’inizio della tappa, creando nuovi abbinamenti a cui assegna nomi di animali cinesi. Michelle e Biagio diventano i Draghi, Fiona e Jo le Tigri, Candelaria e Tony i Cigni, Chanel e Paolantoni i Tacchini, Patrick e Camila le Giraffe, Dani e Filippo i Lupi.

L’esperimento funziona — ed è questo è il dettaglio editoriale più interessante della puntata. Le nuove coppie si trovano quasi meglio delle originali. Chanel con Paolantoni è più leggera e più presente di quanto sia mai stata con Filippo. Biagio con Michelle funziona senza quasi alcuno sforzo. Il fatto che le coppie costruite da Costantino in cinque minuti siano più solide di quelle che viaggiano insieme da settimane dice qualcosa di preciso sugli equilibri di questa edizione: alcune dinamiche originali si sono cristallizzate in ruoli fissi invece di evolvere.

Il momento più rivelatore arriva nel questionario a cui Costantino sottopone i concorrenti per farli conoscere meglio: Chanel racconta che il momento più triste della sua vita è stata la separazione dei genitori. Biagio ricorda commosso la morte del padre, che non ha mai visto recitare a teatro. Fiona May ha parlato del suo primo bacio, a sette anni. Patrick confessa che dorme nudo. Sono dettagli magari piccoli che restituiscono una dimensione umana a persone che fino a quel momento erano principalmente concorrenti e persone mediamente note le cui debolezze sembravano quasi mascherate.

La prova degli insetti e il tofu

La prova vantaggio tocca alle prime tre coppie al Libro Rosso: Veloci, DJ e Spassusi. Devono infilare la testa in una teca piena di larve, cimici e scarafaggi e recuperare con la bocca un bigliettino con una frase in cinese, da far interpretare a un passante locale.

È il momento in cui Costantino, per dimostrare la prova a Giulia Salemi prima che la tocchi a lei, si lancia nella teca da solo. Momento cult immediato. Lo amiamo.

Vincono i Veloci. Fiona e Patrick conquistano un posto in classifica e assegnano il malus agli Spassusi: partiranno per ultimi l’indomani, dopo aver bevuto un litro di brodo. Un litro di brodo di mattina presto, dopo una giornata di zampe di gallina. Gli Spassusi accettano, e sorridono.

Il tofu piccantissimo invece manda in crisi quasi tutti. I Raccomandati, nel caos della missione, fanno cadere due contenitori pieni. Chanel dà la colpa a Filippo. Filippo si chiude in un silenzio impenetrabile. Arriveranno penultimi.

La classifica e l’eliminazione

I Veloci vincono la tappa, secondi i Rapper, terze le Albiceleste, quarte le DJ un po’ ridimensionate dopo le prime cinque tappe, penultimi i Raccomandati, ultimi gli Spassusi. A rischio eliminazione sono Chanel e Filippo e Biagio e Francesco.

Fiona e Patrick scelgono di eliminare gli Spassusi e salvare i Raccomandati. La busta nera conferma: è una puntata eliminatoria. Un vero peccato: perché Izzo e Paolantoni hanno regalato alcuni dei momenti più belli di questa edizione fin dalla conferenza stampa.

Biagio e Francesco se ne vanno cantando: “Ci sentiamo abbastanza appagati, abbiamo fatto cose che mai avremmo pensato di fare,” dice Paolantoni. Izzo aggiunge una chiosa di saggezza, pur masticando amaro: “L’importante è arrivare, non vincere. Nessuna recriminazione, nessun dramma”.

Le pagelle della sesta puntata

I Veloci (Fiona May e Patrick Stevens) — 7,5

Prima vittoria di tappa, meritata. La separazione ha fatto bene a entrambi: Fiona con Jo ha allentato la tensione, Patrick con Camila ha tenuto il ritmo. Si ricongiungono con una nuova energia e vincono anche la prova vantaggio. Il voto scende dal 9 per la scelta di eliminare gli Spassusi invece dei Raccomandati. È stata una scelta di competizione e dunque tatticamente corretta, ma toglie al pubblico gran parte del divertimento di questa edizione.

Le DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo) — 7,5

Affidabili in qualsiasi configurazione. Jo con Fiona, Michelle con Biagio: funzionano a prescindere dal partner. Chiudono perdendo qualcosina ma reggono la gara senza mai andare davvero in crisi. Il momento di Jo che mangia i vermi dopo anni di veganismo dichiarato è già materiale d’archivio e dimostra quanto le due DJ ci tengano.

I Rapper (Dani Faiv e Tony 2Milli) — 7

Sono una bella rivelazione, soprattutto per chi li conosceva poco. La serata con Candelaria, il mal di testa, il ritardo nella partenza — sembrano tra i primi candidati alla sofferenza e alla eliminazione. E invece chiudono secondi. Tony con Candelaria è il pairing più enigmatico della puntata: ovviamente on-line è partita una ship roboante dopo gli sguardi di intesa, i brindisi e – a quanto pare – una notte in condivisione. Cosa sia successo rimane al momento tra i misteri non rivelati di questa edizione.

Le Albiceleste (Candelaria e Camila Solórzano) — 6

La serata con Tony le rallenta. Arrivano terze senza mai dare l’impressione di poter cambiare passo più in difesa che all’attacco. Fanno il loro senza picchi ma nemmeno senza sfigurare. Presenti, oneste, intercambiabili. Come ogni settimana.

I Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino) — 5,5

La separazione ha rivelato che insieme funzionano meno che divisi. Chanel con Paolantoni era serena e reattiva. Con Filippo ritorna la tensione, il broncio, il blame-shifting sui contenitori di tofu caduti. Penultimi e salvati dai Veloci. Per la prossima puntata sono i primi candidati alla eliminazione.

Gli Spassusi (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, eliminati) — 9

Hanno vinto la puntata senza vincerla. Brodo di punizione, insetti, zampe di gallina, tofu piccante, partenza in ritardo di penalità: hanno fatto tutto con la stessa identica leggerezza della prima tappa. Biagio che urla “Sei il mio orgoglio” a Paolantoni mentre corre con Chanel è il momento più bello di questa sesta puntata insieme al suo ricordo del papà. La loro uscita non è solo la perdita di una coppia. Da giovedì prossimo la loro assenza sarà sicuramente evidente.