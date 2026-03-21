Pechino Express 2026, seconda puntata: i Creator eliminati, ma un “hijo de puta” scatena la polemica. Cosa è successo

La seconda tappa di Pechino Express in Indonesia regala già tensioni e scontri. Le Albiceleste e i Rapper ai ferri corti per un’espressione in spagnolo non educatissima. I Creator Mattia Stanga ed Elisa Maino eliminati dopo un duello discusso. Il pubblico si divide sui social.

La seconda puntata di Pechino Express – L’Estremo Oriente va in archivio con un’eliminazione discussa, uno scontro culturale destinato a lasciare strascichi e le prime crepe visibili tra diverse coppie in gara. La tappa si svolge ancora in Indonesia, con le dieci squadre che ripartono dal porto di Ketapang verso le cascate spettacolari di Tumpak Sewu.

“Hijo de puta”: lo scontro tra Albiceleste e Rapper

Il caso della serata nasce in strada, durante la corsa per accaparrarsi un passaggio. Candelaria Solorzano, delle Albiceleste, si rivolge al rapper Tony 2Milli con un “hijo de puta” — letteralmente, figlio di pu**ana. Per lei è un’espressione quasi affettuosa, di uso comune in Argentina, paragonabile al nostro “bastar*o” in certi contesti colloquiali. Ma per Tony è tutt’altra cosa: “Cos’è tutta questa confidenza?”, replica secco il rapper. E ne nasce una discussione.

La tensione non si placa. I Rapper — Tony e il collega Dani Faiv — rifiutano in seguito di cedere un passaggio alle DJ Jo Squillo e Michelle Masullo, spiegando che in gara non si fanno favori a nessuno, ma il messaggio è chiaramente rivolto anche alle Albiceleste. “La questione non è stata dimenticata”, dice Tony.

Il confronto diretto: acceso

Al tappeto rosso finale, davanti a Costantino Della Gherardesca, arriva il confronto diretto. Tony spiega la sua posizione — “la mamma non si tocca” — e le sorelle argentine provano a spiegare il contesto culturale. Incalzata dal conduttore, Candelaria si scusa, ma le sue parole non convincono del tutto: “Ti chiedo scusa se non hai capito come lo intendevo.” Tony e Dani accettano formalmente le scuse, ma la crepa sembra destinata a restare aperta nelle puntate successive.

Sui social il pubblico si divide: da un lato chi giudica l’espressione comunque volgare e inopportuna, dall’altro chi critica Tony per una reazione ritenuta eccessiva rispetto a una battuta sfuggita nell’adrenalina della corsa.

I Creator eliminati: polemica sul “duello”

La puntata si chiude con l’eliminazione dei Creator, Mattia Stanga ed Elisa Maino. Sono stati le DJ — Jo Squillo e Michelle Masullo, vincitrici della tappa — a sceglierli per il duello finale contro gli Ex, Steven Basalari e Viviana Vizzini, rimasti a riposo per tutta la giornata dopo essere stati salvati nella puntata precedente.

La sfida si gioca sulla memoria e sulla comunicazione: le coppie devono farsi aiutare dalla gente del posto a identificare correttamente le maschere del teatro tradizionale di Malang. Gli Ex superano la prova al primo tentativo, i Creator no. Risultato: Mattia Stanga ed Elisa Maino sono i primi eliminati di questa edizione e tornano a casa.

Tuttavia il pubblico non ha mandato giù la dinamica. Il meccanismo del duello penalizza chi ha appena corso per ore rispetto a una coppia che ha riposato l’intera giornata: una sfida che in molti definiscono impari. La produzione aveva introdotto la novità del duello già dalla prima puntata, ma il test sul campo ha sollevato dubbi sulla sua equità. Stanga ha lasciato la scena con un sorriso e senza fare drammi: “Una sconfitta non è la cosa più grave al mondo.”

Le altre dinamiche della puntata

Non mancano le tensioni anche all’interno delle singole coppie. I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino litigano durante la prova del fango, con lui che accusa la partner di evitare il lavoro più faticoso e lei che si lancia nel fango per smentirlo. Le Biondine, madre e figlia, continuano a mostrare un rapporto irrisolto che la gara non fa che accentuare.

Pechino Express – L’Estremo Oriente va in onda ogni giovedì su Sky Uno e in streaming su NOW.