Quando inizia Pechino Express 2025? La data di uscita della nuova stagione, la dodicesima (la quarta su Sky Italia), è stata annunciata come di consueto con il promo che, intorno a questo periodo dell’anno, si affaccia in tv e sui social, sempre con protagonista il conduttore Costantino della Gherardesca, affiancato dall’inviato speciale Fru.

La data di uscita di Pechino Express 2025

Pechino Express 2025 andrà in onda a partire da giovedì 6 marzo 2025 su Sky Uno e in streaming su NOW, dunque la settimana successiva alla conclusione di Masterchef Italia. Sky Italia mantiene dunque la collocazione primaverile per il suo adventure game, che fin dal debutto sulla pay tv ha occupato sempre i mesi tra marzo e maggio.

Il promo di Pechino Express 2025

Come sempre, la data è stata comunicata tramite un simpatico promo realizzato da Sky Creative Italy, che spinge sulle caratteristiche principali del programma. Quest’anno, ci si è concentrati sul tema del viaggio e delle lingue di ogni Paese. Costantino e Fru si rendono così protagonisti di quello che si potrebbe considerare il promo più incomprensibile di sempre.

I due, immersi nelle tre location di questa edizione -completamente diverse tra loro per condizioni climatiche e ambientali – che, nel primo promo della nuova stagione- parlano nelle lingue locali per annunciare la partenza di questa nuova avventura che li porterà “Fino al tetto del mondo”, come recita il claim. O almeno pare che la annuncino, proprio perché, appunto, Costa e Fru parlano in filippino, thailandese e nepalese, peraltro supportati da sottotitoli nelle stesse lingue. Insomma, non c’è che da fidarsi di ciò che dicono.

Il cast di Pechino Express 2025

È stato invece annunciato da tempo il cast di questa stagione, una produzione Sky Original prodotta da Banijay Italia. I nomi di concorrenti sono stati già affiancati dai nomi delle coppie di cui faranno parte e con cui gareggeranno:

I Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo ;

; gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba ;

; i Magici Jey e Checco Lillo ;

; le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà ;

; i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi ;

; gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese ;

; i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci ;

; i Complici Dolcenera e Gigi Campanile ;

; le Sorelle Samanta e Debora Togni.

Nove coppie che si contenderanno la vittoria finale e che, come sempre, permetteranno al programma di aiutare le associazioni che operano in loco a favore delle popolazione che anche quest’anno ospiteranno e aiuteranno i concorrenti a superare le prove.