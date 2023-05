Joe Bastianich e Andrea Belfiore hanno vinto Pechino Express 2023 e a poche ore dal loro sofferto trionfo – o almeno dalla sua messa in onda – abbiamo avuto il piacere di ‘incontrarli’ e di fare loro qualche domanda sull’esperienza ‘appena’ conclusa. Il loro è stato un viaggio senza dubbio particolare, soprattutto per il modo con cui hanno scelto di affrontare la gara: una strategia giocata sulla convivialità, sulla simpatia, sulla ‘faccia da schiaffi’ che fa tanto ‘italiano’ accompagnata però dall’inglese ovviamente fluente e dalla lucidità nel giocarsi le sfide. Lucidità che, però, si è persa nel momento davvero decisivo, ovvero nell’ultima missione della Finale (che potete rivivere con il nostro live), quella che poteva costare loro la vittoria se non fosse stato per il Malus da loro stessi assegnato all’unica coppia davvero rivale, quella dei Novelli Sposi, e alle penalizzazione raccolte da Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Insomma, una vittoria sofferta fino all’ultimo metro/minuto quella degli Italo-Americani, resa ancora più mozzafiato, per chi era a casa, da un montaggio che fino alla fine ha fatto credere che gli Italo-Americani fossero spacciati e che per la coppia in luna di miele l’esperienza si sarebbe conclusa con un’altra grande festa.

Una grande festa, comunque, c’è stata e non solo per celebrare i vincitori, ma per coronare un’edizione davvero brillante di Pechino Express: 11 anni in giro per il mondo, 10 edizioni – di cui 8 su Rai 2 e 2 su Sky Uno – e una macchina organizzativa che non ha pari nel panorama tv contemporaneo, come ci ha ben raccontato Leopoldo Gasparotto, Head of Programmes di Banijay Italia. Pechino Express 2023 ha quindi regalato un viaggio davvero particolare che potrà fare scuola per i futuri concorrenti prendendo spunto proprio dalla strategia di Bastianich e Belfiore. Tra le altre cose, abbiamo chiesto loro come è nata questa loro ‘particolare’ modalità di affrontare il viaggio, giocata sulla voglia di godersi l’esperienza – approfittando delle capacità culinare e musicali, ma poi restando ‘impigliati’ nella generosità dei propri ospiti – e di individuare case e auto ‘fancy’, che potessero garantire loro un cmodo riposo e una ripartenza motorizzata.

Noi vi lasciamo ai loro racconti. E restiamo in attesa dei loro prossimi ‘viaggi’…