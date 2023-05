La finale di Pechino Express 2023 va in onda questa sera, giovedì 11 maggio, come sempre dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Siamo arrivati alla decima e ultima tappa di questo lungo e affascinante percorso su La via delle Indie che ha visto protagonisti sicuramente la coppia dei Conduttori, formata dal veterano Costantino della Gherardesca e dall’agguerrito Enzo Miccio, ma ha visto anche arrivare in finale tre delle migliori coppie di concorrenti di questa edizione. Dispiace per i tenaci Siculi, che hanno dovuto lasciare a un passo dalla Finale, ma alla fine sono arrivate a giocarsi il tutto per tutto gli Italo-Americani, ovvero Joe Bastianich e Andrea Belfiore, i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta e le (inattese) Mediterranee, Carolina Stramare e Barbara Prezia. Ma partiranno tutte e tre alla volta del Traguardo Finale?

Pechino Express 2023 – La Via delle Indie, anticipazioni finale 11 maggio: le tappe

Visti gli infortuni della scorsa settimana, la Finale si apre con un dubbio: Federica Pellegrini ce la fa a continuare? Conoscendola, prima in piscina e poi sulle strade sterrate di Pechino Express, diremmo che solo una decisione dei medici della produzione potrà eventualmente tenerla lontana dall’ultima tappa. Vedremo questa sera. Intanto l’ultimo segmento di gara consta di 172 chilometri: si parte dalla città di Battambang, si raggiunge il traguardo intermedio di Siem Reap e ci si dirige poi tra le meraviglie di Angkor, il sito archeologico più importante del Paese nonché uno dei più importanti e visitati del continente asiatico dove i concorrenti troveranno il traguardo finale.

Le coppie di Pechino Express 2023

GLI ITALO AMERICANI: Joe Bastianich e Andrea Belfiore

I NOVELLI SPOSI: Federica Pellegrini e Matteo Giunta

LE MEDITERRANEE: Carolina Stramare e Barbara Prezia I SICULI: Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo (eliminati nella nona puntata dagli Italo-Americani, dopo un ballottaggio con i Novelli Sposi)

LE ATTIVISTE: Giorgia Soleri e Federippi (eliminati nell’ottava puntata dai Novelli Sposi)

MAMMA E FIGLIO: Martina Colombari e Achille Costacurta (eliminati alla sesta puntata dai Novelli Sposi)

GLI AVVOCATI: Alessandra Demichelis e Lara Picardi (eliminate alla quarta puntata dagli Italo-Americani)

GLI ISTRUITI: Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero (eliminati alla terza puntata dalle Attiviste)

GLI IPOCONDRIACI: Dario e Caterina Vergassola (eliminati alla seconda puntata)

Come seguire Pechino Express 2023 in tv e in live streaming

Il programma va in onda ogni giovedì, dal 9 marzo, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go.