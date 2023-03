Pechino Express 2023 è sulla linea di partenza: dopo averne parlato tanto, siamo alla messa in onda del primo doppio appuntamento di questa seconda stagione targata Sky, in onda dalle 21.15 su Sky Uno. Se Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio si candidano a essere la miglior coppia della stagione con la loro ‘personale gara’ da Conduttori (di cui abbiamo avuto un assaggio nella nostra breve intervista), le vere nove coppie di concorrenti offriranno diverse sorprese.

Da tenere d’occhio Gli Avvocati, ovvero Alessandra Demichelis e Lara Picardi (sì, sono donne ma da piccole sognavano di fare gli avvocati non le avvocate e ritengono queste questioni linguistiche superflue soprattutto nel 2023, come detto in conferenza stampa) che da qualche story IG sembra non abbiano fatto molto tesoro del viaggio compiuto tra India, Borneo Malese e Cambogia per cui sarà interessante vederle all’opera – soprattutto Alessandra – in zone disagiate. Occhio anche alle Attiviste Giorgia Soleri e Federippi, meno sprovvedute di quanto la giovane età possa far pensare, agli Ipocondriaci Dario e Caterina Vergassola, e ai Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che hanno messo alla prova il loro appena celebrato matrimonio non in Viaggio di Nozze ma tra autostop e giacigli di fortuna (praticamente la base d’asta per un divorzio lampo per coppie meno solide).

Seguiremo live questa prima puntata di Pechino Express: come tradizione si tratta di due puntate in un solo appuntamento. E ricordiamo sempre che la produzione è Banijay Italia.

Pechino Express 2023 – La Via delle Indie, anticipazioni prima puntata 9 marzo: le tappe

La prima tappa vede i concorrenti impegnati in un percorso di 372 km tutto in India: si parte da Mumbai, con la prima ‘sfida’ nel piazzale antistante il Gateway of India, l’arco commemorativo affacciato sul porto che rappresenta la porta d’ingresso della città e dell’intero Paese, e una serie di missioni tra mercati di spezie e stoffe. Si parte poi alla volta del piccolo centro di Wai e si prosegue verso il tempio di Shiva a Satara, traguardo finale della prima tappa.

Le coppie di Pechino Express 2023

LE ATTIVISTE: Giorgia Soleri e Federippi

GLI AVVOCATI: Alessandra Demichelis e Lara Picardi

GLI ITALO AMERICANI: Joe Bastianich e Andrea Belfiore

GLI IPOCONDRIACI: Dario e Caterina Vergassola

MAMMA E FIGLIO: Martina Colombari e Achille Costacurta

I NOVELLI SPOSI: Federica Pellegrini e Matteo Giunta

LE MEDITERRANEE: Carolina Stramare e Barbara Prezia

I SICULI: Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo

GLI ISTRUITI: Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero

Come seguire Pechino Express 2023 in tv e in live streaming

Il programma va in onda ogni giovedì, dal 9 marzo, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go.