Pechino Express 2022, Bugo e Cristian Dondi a Tvblog: “E’ stato stimolante, formativo, divertente” (video)

A poche ore dalla prima puntata di ‘Pechino Express 2022′, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, in onda, stasera, 10 marzo, su Sky Uno e in streaming su NOW, abbiamo incontrato Bugo e Cristian Dondi, la coppia degli #indipendenti, per farci raccontare, in anteprima, alcuni aspetti inediti della loro avventura lungo la “Rotta dei Sultani”, tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

Cosa vi ha spinto a partecipare?

Dondi: “Mi ha spinto lui”

Bugo: “Mi hanno contattato. Come unica condizione per partecipare era quella di farlo con il mio migliore amico. Mi ha spinto che c’eri te. Se devo fare una cosa, diciamo così, complicata la faccio con lui”.

Come è stato vivere questa avventura in coppia?

Dondi: “Ti sei pentito di averla fatta con me?!”

Bugo: “E’ stato fantastico. Uso degli aggettivi un po’ banali ma è stato davvero così per noi. E’ stato stimolante, formativo, divertente. Abbiamo un bel ricordo. Siamo stati molto competitivi a modo nostro. C’è rimasto molto dentro di quello che abbiamo fatto. Abbiamo vissuto la competizione vivendo anche dove eravamo”.

Qual è il ricordo più bello di questa esperienza?

Bugo: “I luoghi che abbiamo attraversato hanno beneficiato della mia presenza. No, no le persone che abbiamo incontrato sono la cosa più bella in assoluto. Sembra la cosa più scontata ma, per noi, sono state importanti. Dopo diversi mesi mi ricordo ancora le persone che ho incontrato”.

Grazie a Domenico D’Alessandro e Tatum Bartoli per la realizzazione delle video interviste. E a Marco Salaris per il montaggio dei filmati.