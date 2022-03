Barbascura X e Andrea Boscherini a Tvblog: “Pechino Express 2022? Un’avventura che puoi vivere solo in coppia” (video)

A poche ore dalla prima puntata di ‘Pechino Express 2022′, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, in onda, stasera, 10 marzo, su Sky Uno e in streaming su NOW, abbiamo incontrato Barbascura X e Andrea Boscherini, la coppia degli #scienzati, per farci raccontare, in anteprima, alcuni aspetti inediti della loro avventura lungo la “Rotta dei Sultani”, tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

Cosa vi ha spinto a partecipare a ‘Pechino Express’?

Barbascura X: “Pechino Express, credo, è una delle poche trasmissioni fighe e culturali che, al momento, esista in Italia. Lo reputo un documentario di viaggio. Nel momento in cui me l’hanno proposto non ho dubitato un istante. Ho detto immediatamente di sì. Volevo partecipare. Volevo mettermi alla prova. Volevo correre. E, poi, sapere di poter contare su Andrea… vivere questa esperienza con lui è stato incredibile…”

Boscherini: “Lui, ovviamente, è stato il primo motivo per poter partecipare. Senza di lui, penso che non ci sarei mai andato. Perché, divertirsi e trovare una sintonia è fondamentale. E, poi, io che sono cresciuto nelle foreste, ho sempre lavorato in un ambiente forestale. Vedersi catapultare nel mezzo del nulla, senza un albero, a chilometri di dune e deserto, era anche a livello naturalistico, una bella sfida. Cambiare del tutto habitat e scoprire e le meraviglie di questo viaggio”.

Come è stato vivere questa avventura in coppia?

Barbascura X: “Questa è un’avventura che puoi vivere solo in coppia. Se la vivo da solo, ad un certo punto, impazzisci. Hai bisogno di una persona che ti faccia da spalla, con cui ti trovi bene, con cui poter parlare, con cui poter festeggiare delle vittorie e tirare su il morale quando le cose non vanno come esattamente dovrebbero andare…”

Boscherini: “… senza condivisione il viaggio vale la metà”.

Il ricordo più bello di questa esperienza?

Boscherini: “Scivolando dal legame di coppia, sicuramente i paesaggi, incredibili. Come coppia, la bellezza di arrivare a fine giornata e guardarci negli occhi e dirci: ‘E’ merito di entrambi, nessuno ha prevalso sull’altro. L’abbiamo fatto assieme'”.

Grazie a Domenico D’Alessandro e Tatum Bartoli per la realizzazione delle video interviste. E a Marco Salaris per il montaggio dei filmati.