Patrizia Rossetti: età, dove vive, l’ex marito e figli. Carriera e vita privata della naufraga

Personaggio molto amato dal pubblico, Patrizia Rossetti ha conquistato la popolarità tra gli anni ottanta e novanta. All’epoca era un volto consolidato di Mediaset che le aveva affidato alcuni format in onda su Rete 4. Per un lungo periodo fu identificata con il canale e divenne un personaggio iconico di Rete 4 dove militò per diversi anni. In seguito si è allontanata dalla tv anche se ha continuato a lavorare nelle televendite. Dopo l’esperienza al Grande Fratello 2022, oggi Patrizia ha detto si a L’Isola dei Famosi: esperienza decisamente impegnativa dove sta dimostrando di avere carattere e determinazione.

Classe 1959, Patrizia è nata a Montaione e deve il suo debutto in tv a Claudio Cecchetto che la volle al suo fianco per condurre il Festival di Sanremo 1982. La Rossetti non poteva avere un trampolino di lancio migliore, non a caso le aprì le porte di Mediaset che la scelse per condurre diversi programmi di successo. Patrizia ha sempre avuto un particolare interesse verso il mondo dello spettacolo e sin da subito rivela di avere un certo talento in tv: appare disinvolta e perfettamente a suo agio davanti alle telecamere.

In pochi anni si conquista il titolo di “signora di Rete 4”, titolo meritatissimo. Patrizia infatti con la sua spontaneità e gentilezza ottiene l’attenzione del pubblico che la segue in ogni programma facendole conquistare dati share rilevanti. Inoltre all’epoca Rete 4 era ancora un canale molto giovane e attirava soprattutto un pubblico femminile, e questo permise alla Rossetti di avere il consenso di moltissime donne. I programmi di successo condotti dall’attuale naufraga sono diversi e tutti hanno avuto un loro vissuto importante.

Patrizia Rossetti carriera: tutti i programmi di successo

Tra i format che hanno consacrato Patrizia Rossetti come conduttrice ci sono: Buon Pomeriggio, Buona Giornata, Bellezze al Bagno e A Casa nostra. Trasmissioni che le hanno permesso di entrare quotidianamente nelle case degli italiani e che l’hanno resa un personaggio famigliare. Il suo modo di fare tv gentile e cortese, mai urlato le ha dato la possibilità di affermarsi e di crescere come professionista. Il suo percorso in tv, tuttavia, subisce una battuta d’arresto quando nel 1996 Rete 4 cambia linea editoriale.

La nuova dirigenza di rete sceglie di dare al canale una nuova immagine e i programmi di Patrizia vengono eliminati in modo graduale. Alla fine alla conduttrice era rimasta una solo rubrica in onda il sabato mattino, dal titolo Casa per Casa. Striscia che è andata in onda fino al 1998. In seguito il pubblico ha visto Patrizia solo impegnata nelle televendite, ma la conduttrice non si è mai arresa e si è messa in gioco nei vari reality, dove ha rivelato la sua forte personalità. Ha partecipato a La fattoria e nel 2018 ha vinto Pechino Express, in coppia con Maria Teresa Ruta. La conduttrice vanta anche alcune esperienze in teatro e si è cimentata anche nella musica: ha pubblicato l’album Le più belle sigle dei teleromanzi di Retequattro.

Vita privata di Patrizia Rossetti: ex marito e figli

Da un punto di vista privato Patrizia Rossetti ha sempre mantenuto un basso profilo. E’ noto che è stata sposata dal 2006 al 2018 con un tecnico di nome Rudy Londoni. La relazione è terminata a causa dei diversi tradimenti di lui. La naufraga ha infatti raccontato di aver scoperto il marito insieme ad una donna che conosceva: ““Lei è del mio stesso ambiente di lavoro, non era una mia amica ma la conoscevo da oltre 30 anni”.

Non era il primo tradimento che subiva, per questo decise di non perdonarlo e di porre fine al matrimonio. Patrizia non ha figli, ma aveva un legame speciale con la madre Gina, morta all’improvviso nel 2010: “Sono andata una notte da lei perché stava poco bene e invece è stata la sua ultima notte. Sono andata via al mattino, dando il turno al mio papà… Mi ha chiesto: “Ma che giorno è oggi?” Io le ho detto che era sabato, e dopo due ore non c’era più”. Ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin: un dolore che porta nel cuore e che le ha lasciato un profondo vuoto.