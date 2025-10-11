“Passione irrefrenabile prima di Ballando con le Stelle”. Il flirt e il gossip, bomba su Milly Carlucci
Alberto Dandolo ha scritto, sul settimanale Oggi, che scoppiata la passione dietro le quinte del talent di Rai 1.
Ballando con le Stelle è iniziato da poco ed è già al centro dei riflettori. L’attenzione è al momento concentrata su quanto sarebbe accaduto dietro le quinte tra un concorrente e la sua presunta fiamma. A rivelarlo è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, dove ha appunto parlato di una “irrefrenabile passione” tra il rapper Rosa Chemical e l’attrice Vera Gemma.
Il flirt dietro le quinte di Ballando con le Stelle
Chi sono Rosa Chemical e Vera Gemma
Il cantante è originario di Grugliasco ed è nato nel 1998 dal papà imprenditore e dalla mamma estetista. Prima di ottenere successo nel panorama musicale, ha lavorato come street artist e modello per Gucci. Il primo debutto è avvenuto nel 2018, quando è stato pubblicato Kournikova, da cui si sono susseguiti molti altri singoli e album. Ha però ottenuto il vero successo quando ha partecipato all’edizione 2023 del Festival di Sanremo con il brano inedito Made in Italy. Dopo diverse esperienze in tv, è stato tra i giudici del talent Like a Star con Amadeus sul Nove ed è ora tra i concorrenti di Ballando con le Stelle.
Vera Gemma è invece nata a Roma nel 1970 ed è la figlia dell’attore Giuliano Gemma e della sua prima moglie Natalia Robert. La ragazza è infatti cresciuta nell’ambiente cinematografico e ha debuttato da bambina nel film Il grande attacco. Ha inoltre recitato in diversi film come La Sindrome di Stendhal e Il cartaio, entrambi diretti da Dario Argento. Lei è tra l’altro molto amica di Asia Argento, con cui ha partecipato all’edizione 2020 di Pechino Express. Nel 2021 è invece stata una concorrente de L’Isola dei Famosi.