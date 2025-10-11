“Passione irrefrenabile prima di Ballando con le Stelle”. Il flirt e il gossip, bomba su Milly Carlucci

Ballando con le Stelle è iniziato da poco ed è già al centro dei riflettori. L’attenzione è al momento concentrata su quanto sarebbe accaduto dietro le quinte tra un concorrente e la sua presunta fiamma. A rivelarlo è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, dove ha appunto parlato di una “irrefrenabile passione” tra il rapper Rosa Chemical e l’attrice Vera Gemma.

Il flirt dietro le quinte di Ballando con le Stelle

“A una manciata di ore dalla sua prima esibizione a Ballando” – si legge nel racconto che è stato divulgato anche su Dagospia – “ha trascorso infatti una indimenticabile notte con la figlia del grande Giuliano“. Si parla appunto di Rosa Chemical e Vera Gemma, che si sarebbero incontrati più volte nel backstage e che avrebbero trascorso “vivaci momenti di intimità“, avvenuti presumibilmente in gran segreto nel quartiere romano di Trastevere, cioè nella casa dell’attrice. Proprio in quell’abitazione ha trascorso gran parte della sua vita il padre Giuliano. “Il cantante è stato visto più volte entrare in piena notte“, ha fatto sapere Dandolo.

Al momento non sono stati divulgati ulteriori dettagli, e i diretti interessati non hanno confermato tutte queste voci. Non si sa quindi se si tratta solo di indiscrezioni senza fondamento o se realmente tra di loro sia nato qualcosa in più di una semplice amicizia.

Chi sono Rosa Chemical e Vera Gemma

Il cantante è originario di Grugliasco ed è nato nel 1998 dal papà imprenditore e dalla mamma estetista. Prima di ottenere successo nel panorama musicale, ha lavorato come street artist e modello per Gucci. Il primo debutto è avvenuto nel 2018, quando è stato pubblicato Kournikova, da cui si sono susseguiti molti altri singoli e album. Ha però ottenuto il vero successo quando ha partecipato all’edizione 2023 del Festival di Sanremo con il brano inedito Made in Italy. Dopo diverse esperienze in tv, è stato tra i giudici del talent Like a Star con Amadeus sul Nove ed è ora tra i concorrenti di Ballando con le Stelle.

Vera Gemma è invece nata a Roma nel 1970 ed è la figlia dell’attore Giuliano Gemma e della sua prima moglie Natalia Robert. La ragazza è infatti cresciuta nell’ambiente cinematografico e ha debuttato da bambina nel film Il grande attacco. Ha inoltre recitato in diversi film come La Sindrome di Stendhal e Il cartaio, entrambi diretti da Dario Argento. Lei è tra l’altro molto amica di Asia Argento, con cui ha partecipato all’edizione 2020 di Pechino Express. Nel 2021 è invece stata una concorrente de L’Isola dei Famosi.