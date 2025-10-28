Pasquale la Rocca, arriva lo sfogo del ballerino dopo Ballando con le Stelle: le parole sulla D’Urso

Pasquale La Rocca ha pubblicato su Instagram un post dedicato alla scorsa puntata di Ballando con le Stelle e alla performance fatta insieme a Barbara D’Urso. Dopo l’appuntamento su Rai 1, il ballerino si è infatti lasciato andare in un libero sfogo. Lui e l’ex volto Mediaset hanno portato in pista una salsa velocissima, che non avrebbe però pienamente convinto i giudici, secondo i quali i due avrebbero fatto “il passo più lungo della gamba“. La D’Urso è stata criticata anche per la scelta degli abiti di scena e il maestro sarebbe invece stato ritenuto superiore alla sua allieva.

Le parole di Pasquale La Rocca

Il ballerino professionista di Ballando con le Stelle è stato accusato di aver spinto un po’ troppo la sua ballerina, inserendola così in una coreografia che – a parere dei giudici – non sarebbe ancora stata adatta a lei, tanto che Selvaggia Lucarelli e i suoi colleghi non sarebbero rimasti molto entusiasti dalla performance. La Rocca si è però detto in disaccordo con queste critiche e, sul suo profilo Instagram ufficiale, ha ringraziato Barbara per “la forza e il coraggio“, spiegando così i motivi che lo hanno portato a scendere in pista con una coreografia, definita da lui stesso “ambiziosa”.

“Non voglio essere qualcuno che resta nella comfort zone” – ha dichiarato – “nella difensiva o nella banalità“. In questo modo ha chiarito la sua decisione di puntare su quel pezzo per la sua partner.

Il passato del ballerino a Ballando con le Stelle

Pasquale La Rocca è senz’altro uno dei volti più amati del talent di Rai 1, tanto che ha saputo negli anni farsi spazio nel mondo dello spettacolo ed essere molto apprezzato da parte del pubblico italiano. Il ballerino professionista e coreografo ha vinto il programma cinque volte in tre diversi Paesi: Belgio, Irlanda e Italia. Nell’edizione condotta da Milly Carlucci ha ad esempio ottenuto due vittorie consecutive: una esibendosi con la giornalista Luisella Costamagna, e l’altra con la conduttrice argentina Wanda Nara. Le voci dicono che potrebbe presto esserci una sesta vittoria, dato che le sue performance con Barbara D’Urso sono sempre molto apprezzate dal pubblico a casa.

Sin dai primi episodi, la coppia è infatti considerata una delle preferite, anche se ad aggiudicarsi la prima posizione potrebbe anche essere la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, vincitore della scorsa edizione di Ballando con Bianca Guaccero, sua attuale compagna di vita.