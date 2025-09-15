Pasquale Romano, chi è il Dottore di Affari Tuoi: età, laurea, moglie e figli, dove vive, il rapporto con De Martino

Parte del successo di Affari Tuoi è sicuramente il Dottore, che è presente nel quiz game ormai da diverse stagioni. Il suo personaggio è in competizione con il pacchista di turno e fa d’alter ego a Stefano De Martino, con cui comunica durante la puntate. Del resto l’affermazione di Affari Tuoi passa proprio per il Dottore che con le sue offerte e scambi crea una certa emozione e coinvolge i telespettatori. Il Dottore, interpretato da Pasquale Romano, non ama particolarmente apparire in pubblico.

Pasquale Romano è un autore tv che vanta diverse collaborazioni sia a Mediaset che in Rai. Ha debuttato in TG2 Gulliver e poi ha collaborato con Alberto Castagna che lo ha voluto al suo fianco in Casa Castagna e Strano Amore. In seguito ha preso parte a I Raccomandati e poi è entrato nella squadra di Affari Tuoi dove si è conquistato un posto d’onore nelle vesti del Dottore. Ha in pratica collaborato con quasi tutti i conduttori del quiz game e ha creato un legame d’amicizia sia con Amadeus che con Stefano De Martino.

Secondo alcuni rumors Romano avrebbe aiutato l’ex allievo di Amici ad ambientarsi e a prendere confidenza con il gioco. I due sono oggi molto amici e a quanto pare hanno trascorso anche qualche giorno di vacanza insieme. Classe 1966 Romano è nato in provincia di Napoli e cresciuto a Saviano e ha avuto un infanzia tranquilla. Ha studiato Filosofia e si è laureato con l’ambizione di seguire la carriera accademica, ma ha invece intrapreso la strata televisiva. Un approdo del tutto casuale, che si è rivelato vincente.

Pasquale Romano, vita privata: compagna e figli

Pasquale Romano gode della stima del pubblico e degli addetti ai lavori, oggi è una persona decisamente popolare, ma ha scelto di mantenere un basso profilo dal punto di vista privato. Il suo account Instagram non è aggiornato quotidianamente, ma sono presenti diversi scatti che lo ritraggono al lavoro e anche nella vita privata. Dal 2013 è sposato con Greta Lomaglio, e la coppia ha due figli: Bianca e Luca.

Spesso i due si concedono dei giorni di vacanza con i bambini e amano scoprire posti nuovi. Tra le passioni di Romano la lettura. L’autore infatti legge molto e ama condividere i testi del libri scelti sui social. Non manca inoltre di lasciare qualche recensione anche se spesso sono frasi dirette e sintetiche.

“Mi piace altro oltre alla tv”, la rivelazione del Dottore

Nonostante la sua lunga esperienza in tv Pasquale Romano ha recentemente rivelato che oltre al piccolo schermo si dedica ad altre attività. Non tutti sanno che è un appassionato di arte e poesia: “Forse che mi piace anche altro rispetto alla TV. Penso all’arte, alla poesia. C’è un verso di Archiloco che dice che la volpe sa tante cose, il riccio una, ma grande.” Così ha riferito in un’intervista rilasciata a Fanpage.

Il Dottore ha poi concluso: “C’è chi persegue sempre la stessa cosa per tutta la vita e chi invece si diverte a fare più cose. Ecco, io penso di essere più volpe.” Romano ha difeso Affari Tuoi definendolo un format in continua evoluzione: “Mi piace pensare che oggi chi guarda Affari Tuoi, per quanto sia un programma che ha più di 20 anni, ne percepisca la novità, la contemporaneità. Questa è la sua forza. Ed è stata la nostra chiave vincente.”