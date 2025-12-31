“Pasquale La Rocca lascia Ballando con le Stelle”. Arriva la risposta del ballerino

Voci di addio e tensione social: ma Pasquale La Rocca interviene e chiarisce tutto sul suo futuro a Ballando con le Stelle.

Negli ultimi giorni il nome di Pasquale La Rocca è tornato al centro dell’attenzione mediatica, complice una serie di indiscrezioni circolate sui social dopo la finale della ventesima edizione di “Ballando con le Stelle”.

Le voci su Pasquale La Rocca

Alcuni utenti avevano ipotizzato che il ballerino fosse pronto a lasciare il cast del programma di Milly Carlucci, interpretando vari segnali come indizi di un addio imminente. In poche ore le domande si sono moltiplicate, fino a convincere La Rocca a intervenire direttamente per chiarire la situazione.

Il maestro, che ha appena concluso la stagione accanto a Barbara d’Urso classificandosi al terzo posto assoluto, ha risposto attraverso una storia Instagram a un follower che gli chiedeva conferma del presunto addio. La Rocca è stato chiaro e netto: “Non so dove state leggendo queste info. Mi state scrivendo in tanti: è un’informazione incorretta e tra l’altro non detta da me”. Un messaggio limpido, accompagnato da un cuore, che azzera — almeno per il momento — i rumours su un suo possibile passo indietro.

Pasquale La Rocca, protagonista sempre centrale

La smentita arriva a pochi giorni dalla chiusura di un’edizione intensa, seguita da diverse voci sui retroscena della finale e sulle prospettive future di alcuni protagonisti. Tra queste era circolata anche l’ipotesi, riportata da alcune testate, di un possibile approdo del ballerino a progetti internazionali già programmati per il 2026. Dichiarazioni che La Rocca, però, non ha mai confermato pubblicamente né rilanciato.

La presenza di Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle è da anni uno degli elementi più apprezzati dal pubblico. Per tecnica, carisma e capacità di costruire percorsi televisivi forti con i propri partner, il ballerino è diventato uno dei volti simbolo del corpo di ballo del programma. Anche quest’anno il suo lavoro con Barbara d’Urso è stato al centro di attenzioni, commenti, critiche e apprezzamenti: un percorso che ha contribuito a rendere ancora più vivace una stagione già particolarmente movimentata. Lo stesso La Rocca ha sottolineato la qualità e l’impegno della sua assistita con la quale non sono mancati momenti di tensione. Anche se al termine del percorso Pasquale ha definito l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque “mostruosa per impegno e determinazione, una vera regina”.

Una smentita che vale come una conferma per l’anno prossimo

La sua smentita non solo ridimensiona le speculazioni, ma restituisce anche un clima di maggiore serenità intorno alla sua figura. Per sapere se tornerà effettivamente in pista nella prossima edizione, però, sarà necessario attendere comunicazioni ufficiali da parte del programma. Per ora, l’unica certezza è che l’addio non è affatto deciso — e che a dirlo è proprio lui.