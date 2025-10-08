Pasquale La Rocca: età, fidanzata, dove vive, il rapporto con Barbara D’Urso, Ballando con le Stelle

Pasquale La Rocca è nel cast di Ballando con le Stelle e, in questa edizione 2025, è il partner di Barbara D’Urso.

Pasquale La Rocca è tra i ballerini professionisti più amati di Ballando con le Stelle, conosciuto a livello internazionale. Originario di Napoli e nato nel 1989, si è appassionato al mondo della danza quando aveva 9 anni e da lì non ha più smesso. La sua carriera è iniziata nel 2003, quando ha preso parte a varie competizioni in coppia con la collega Concetta Picascia. In quel periodo si è anche aggiudicato la terza posizione ai Campionati Nazionali Italiani e, negli anni successivi, ha cambiato più volte partner di ballo. Nel 2006 ha vinto il TeamMatch della Danza al San Benedetto Open e alla Supercoppa di Foligno.

Nel 2012 ha abbandonato le competizioni dilettantistiche per trasformare la danza in un lavoro vero e proprio. Si è quindi trasferito in Inghilterra e, due anni dopo, ha ottenuto un posto nel corpo di ballo di Burn the Floor, un musical con il quale è partito per una tournée globale. Lui è rimasto nella compagnia teatrale fino al 2018, anno in cui ha debuttato in tv apparendo nel programma britannico Strictly Come Dancing.

I primi passi in tv e il successo

Il suo primo vero e proprio debutto televisivo è avvenuto nel 2019, quando è entrato a far parte del cast di Dancing with the Stars Belgium insieme all’influencer Julie Vermeire, e si è aggiudicato la vittoria del programma. Nello stesso anno, ha partecipato anche alla versione irlandese di Ballando con le Stelle, a cui ha preso parte anche nell’edizione successiva. Dopo aver vinto quella trasmissione, è giunto a Ballando con le Stelle italiano, diventando a tutti gli effetti uno dei maestri più amati.

La Rocca è infatti oggi uno dei danzatori più seguiti del talent show italiano, condotto come sempre da Milly Carlucci. E a cui partecipano i giurati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Per l’edizione 2023, l’artista ha ballato insieme a Wanda Nara, mentre quest’anno è toccato a Barbara D’Urso, che ha fatto ritorno in tv dopo il suo burrascoso addio alla rete Mediaset. La conduttrice sta conquistando tutti anche con le sue doti artistiche, che aveva già dimostrato di avere in più occasioni sui social.

La vita privata

Il ballerino è sempre stato molto riservato, e non ci sono al momento informazioni sulla sua vita sentimentale e personale. Si presume però che lui non abbia una moglie e nemmeno dei figli. Sui social pubblica spesso scatti che ritraggono la sua quotidianità e la sua intensa attività lavorativa.