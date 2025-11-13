Pasquale La Rocca e il presunto flirt con Barbara D’Urso: il ballerino rompe il silenzio

Da settimane il pubblico non parla d’altro. Tra un passo di danza e un sorriso complice, Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso sono diventati il centro del gossip televisivo.

La coppia formata sul parquet di Ballando con le Stelle ha conquistato telespettatori e social network, al punto che molti hanno iniziato a chiedersi se la loro intesa possa celare qualcosa di più profondo di una semplice collaborazione artistica.

E in tutto ciò foto, dirette Instagram e sguardi d’intesa non hanno certo aiutato a placare la curiosità dei fan. In molti, il sospetto di un legame che vada oltre la pista da ballo si fa sempre più forte. Dopo settimane di silenzi e allusioni, è stato Pasquale La Rocca a mette un punto sul vero rapporto che lo lega all’ex star di Mediaset.

Il palcoscenico e voci di corridoio

Bisogna dire che fin dalle prime puntate del programma condotto da Milly Carlucci è stato chiaro il feeling tra i due. Barbara D’Urso, alla sua prima esperienza in veste di concorrrente, ha mostrato una sorprendente sintonia con il maestro di ballo nonché campione in carica di Ballando.

I loro video insieme e i gesti affettuosi hanno fin da subito fatto pensare a un flirt nascente. In una delle loro dirette più commentate, Pasquale chiedeva: “Da quanto ci conosciamo?” e lei rispondeva con tono complice: “Da due mesi…e ti ricordi il nostro primo giorno?”. E tanto è bastato per accendere il dibattito online, con migliaia di commenti a sostegno della presunta coppia.

“Quando ho saputo che sarei stato l’insegnante di Barbara D’Urso sono rimasto a bocca aperta” aveva dichiarato il ballerino in una intervista al settimanale Gente. “È un volto iconico nel nostro Paese, io sono cresciuto vedendo il suo sorriso in tv. Quando l’ho detto a casa i miei genitori, i nonni, sono impazziti: non vedono l’ora di conoscerla”.

Il chiarimento di Pasquale La Rocca

A mettere fine (forse) al dibattito online è stato lo stesso La Rocca durante la trasmissione di Caterina Balivo La Volta Buona.

Durante la puntata, Riccardo Signoretti direttore di NuovoTv, ha osservato: “Barbara d’Urso è una vecchia volpe del meccanismo televisivo. Sa che se nasce una storia, o si crede che possa nascere, può aiutare ai fini della classifica”. La Rocca ha risposto con ferma eleganza.

“Ma perché bisogna subito pensare all’amore o alla storia? Due persone non possono essere amiche?“, ha detto il ballerino, che ha respinto così, di fatto, ogni allusione a una presunta storia d’amore in pieno svolgimento. Niente da fare per i romantici, quindi. Ma si sa, nel favoloso mondo dello spettacolo tutto può succedere…