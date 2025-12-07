Pasquale la Rocca e Barbara D’Urso stanno insieme? Lui rompe il silenzio sul presunto flirt

Pasquale La Rocca ha parlato del suo rapporto con Barbara D’Urso, l’ex volto Mediaset che sta quest’anno partecipando a Ballando con le Stelle. Nello studio di Ciao Maschio, il programma in cui è stato ospitato e condotto da Nunzia De Girolamo, il ballerino professionista ha rivelato di essere single ma di essere soprattutto alla ricerca dell’amore. Con queste parole ha smentito categoricamente qualsiasi voce su presunti flirt con la sua partner di ballo di questa edizione. “Al momento non sono innamorato e sono ufficialmente single” – ha ammesso La Rocca – “Devo dire che sono comunque pronto ad accogliere nella mia vita l’amore”.

Le parole di Pasquale La Rocca

Il protagonista del talent di Rai 1 ha tra l’altro ammesso di aver capito quali sono ora le sue priorità. “Ho regalato tutta la mia vita alla danza, ai viaggi e alla carriera” – ha dichiarato – “Adesso un po’ è come se le priorità cambiano…Sono orientato ovviamente a continuare il mio lavoro, ma anche ad essere affiancato dall’amore…”. De Girolamo ha inoltre chiesto al ballerino di giocare al gioco “cosa butti e cosa tieni”. Gli ha così mostrato le fotografie delle ultime tre Vip con cui ha partecipato a Ballando: Luisella Costamagna, Wanda Nara e Barbara D’Urso.

“Che cattivi” – ha detto lui – “Difficilissimo, che bel giochetto“. Dopodiché La Rocca ha espresso la sua opinione sulle tre donne, rivelando che sono tutte meravigliose. “Tre donne intelligenti, straordinarie con cui ho vissuto tre bellissime esperienze…”. A proposito di Luisella Costamagna, ha detto che è una donna molto intelligente. “Abbiamo vissuto un periodo abbastanza intenso dato dal suo infortunio” – ha dichiarato – “Ho imparato a conoscerla perché all’inizio era un po’ distante e fredda“. Di Wanda Nara ha invece detto che il loro percorso è stato bellissimo. “Ci siamo divertiti tantissimi, è stata una grande vittoria”.

Il ballerino ha alla fine salvato Barbara D’Urso, di cui stanno parlando tutti ultimamente per via del suo infortunio alla spalla. Nonostante la preoccupazione iniziale, la conduttrice ha fatto sapere ai fan di aver deciso di continuare la gara, con la stessa determinazione che l’ha sempre contraddistinta in ogni ambito. “Devo tenere la mia Barbara” – ha infine concluso Pasquale La Rocca – “perché è la persona con la quale forse mi sto divertendo di più. Forse mi sto aprendo di più e mi sto godendo questa esperienza con una donna che mi sta permettendo di essere più me stesso, meno rigido, meno rigoroso…“.