Qual è stata la partita di Serie A più vista su Dazn nella terza giornata? La risposta arriva da Auditel, che ha comunicato i dati di ascolto di tutti i match del campionato italiano di calcio che si sono disputati tra venerdì 26 e domenica 28 agosto.

I numeri sono interessanti a maggior ragione perché in questo turno si sono disputati primi scontri diretti della stagione per lo scudetto e per le zone alte della classifica (domani, comunque, si torna in campo con la quarta giornata).

Andiamo per ordine. Venerdì pomeriggio Monza-Udinese è stata vista da 432.192 telespettatori, mentre il big match serale Lazio-Inter, vinto a sorpresa dai biancocelesti di Maurizio Sarri, ha registrato 1.394.351 spettatori.

Sabato alle 18.30 Cremonese-Torino è stata prevedibilmente surclassata dalla contemporanea Juventus-Roma. Nel dettaglio, la prima sfida è stata vista da soli 24.515 tifosi, mentre il duello Allegri-Mourinho, finito in parità, è stato seguito da 1.460.315 telespettatori. In serata Milan-Bologna, con il successo dei campioni d’Italia in carica, ha superato di poco il mezzo milione di spettatori (574.437), mentre Spezia-Sassuolo non è andato oltre i 32.639.

Domenica pomeriggio alle 18.30 Verona-Atalanta con 223.779 spettatori ha battuto Salernitana-Sampdoria, vista da 70.765 abbonati, mentre in serata, alle ore 20.45, il pareggio a reti inviolate di Fiorentina-Napoli ha abbattuto il muro del milione di telespettatori (1.033.667). Molto più ridotta la platea di Lecce-Empoli, che ha ottenuto 37.415 spettatori.

Ricordiamo che i dati Auditel in questione fanno riferimento al numero medio di ascoltatori al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo delle singole gare di Serie A. Inoltre, va precisato che sono inclusi sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite il software SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat distribuiti da Sky (Zona Dazn) che sono di origine campionaria (SuperPanel). Rimangono attualmente fuori dal perimetro di rilevazione gli ascolti relativi alle applicazioni per Apple TV e TV Panasonic.