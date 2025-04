Partita di Coppa Italia Inter-Milan e Wonder, chi ha vinto: gli ascolti di mercoledì 23 aprile

Nella prima serata di ieri 23 aprile 2025, c’è stata una programmazione tv densa di appuntamenti all’insegna dell’informazione, dell’intrattenimento e anche dello sport. Su Rai 1 è ad esempio andato in onda il film Wonder, che vede la partecipazione della protagonista Julia Roberts e che riscuote sempre un grande successo su scala mondiale. Su Canale 5 è invece stata trasmessa la partita di Coppa Italia Inter – Milan, che è terminata con la vittoria dei rossoneri, finiti subito in finale.

Chi ha vinto quindi la sfida degli ascolti tv? Ecco cosa dicono i dati Auditel riferiti alla serata di ieri.

Rai 1 o Canale 5: chi ha vinto

C’è stata un’ennesima sfida durante la prima serata di ieri 23 aprile. Stavolta, a concorrere la gara degli ascolti sono stati un film di intrattenimento e riflessione e un match sportivo, anche molto importante per gli appassionati di calcio. Su Rai 1 è infatti stata trasmessa la pellicola Wonder, vista ieri sera da 1.850.000 telespettatori e che ha raggiunto il 10.2% di share. Su Canale 5 c’è invece stata la partita di Coppa Italia, la semifinale che ha visto lottare in campo Inter – Milan. In realtà, a dominare gli ascolti è stato proprio questo match, che ha appunto raggiunto 6.105.000 spettatori con uno share pari al 29.7%.

Ancora una volta l’Italia ha confermato la sua passione per il calcio, sport nazionale per eccellenza. A vincere la partita è stato il Milan, che è adesso volato alla finalissima della Coppa Italia.

Tutti gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai 2 è stato mandato in onda il film Sulle ali della musica, che ha intrattenuto 875.000 spettatori con uno share del 4.9%. Su Rai 3 c’è invece stato un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, che è stato visto da 1.622.000 spettatori e che ha raggiunto uno share pari al 9.6%. Il richiamo della foresta su Italia 1 ha invece raggiunto 1.176.000 spettatori con il 5.9% di share. Fuori dal coro su Rete 4 ha tenuti incollati alla tv 878.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Tv8 è invece andato in onda il programma 4 Ristoranti, che ha raggiunto 474.000 spettatori con il 3% di share. Sul Nove c’è invece stata la puntata di Via dall’incubo con 354.000 spettatori e il 2% di share. Su La7 c’è invece stato Una giornata particolare – Mussolini: La Morte del Duce, che ha intrattenuto 911.000 spettatori e il 4.7% di share.