Paramount+ sfida i colossi dello streaming e annuncia un gennaio di grandi novità: i film e le serie tv in arrivo

Nel sempre più affollato panorama dello streaming, Paramount+ sfida i giganti del settore e apre il 2026 puntando su contenuti forti, riconoscibili e dalla forte attrattiva, in grado di rivolgersi a un pubblico variegato. Gennaio si annuncia come un mese chiave e ricco di novità, tra film in prima visione e serie tv originali.

La competizione per lo streaming si fa sempre più serrata e Paramount+ intende attrezzarsi per un confronto ad armi pari in un mercato dominato da nomi storici come, solo per citarne alcuni, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+. L’obiettivo è quello di consolidare e promuovere l’identità della propria piattaforma. Passiamo in rassegna le uscite più importanti in arrivo a gennaio.

Paramount+, le serie in arrivo a gennaio sulla piattaforma streaming

Dall’8 gennaio Paramount+ propone Girl Taken, serie thriller originale in sei episodi tratta dal romanzo “La casa in fondo al viale” di Hollie Overton. Girl Taken racconta la storia di Lily e Abby, sorelle gemelle che vedono la loro vita sconvolta dal rapimento di Lily. La ragazza sparisce nella tranquilla campagna britannica, rapita dall’insegnante Rick Hansen.

Solo dopo anni di abusi e prigionia Lily riesce a scappare. Ma il suo ritorno alla libertà si rivela affare tutt’altro che scontato. Per riprendersi la sua vita rubata la giovane dovrà fare i conti con le ferite profonde lasciate dal trauma del rapimento e con la minaccia ancora incombente di Rick, oltre che con un mondo andato avanti senza aspettarla.

Il 15 gennaio sarà la volta di Star Trek: Starfleet Academy, nuova attesissima serie originale per celebrare i sessant’anni della storica saga. Ambientata nel 32° secolo, la serie è incentrata sulle vicende delle prima classe di cadetti dell’Accademia della Flotta Stellare – guidata dalla della cancelliera Nahla Ake (il due volte premio Oscar Holly Hunter) -, impegnati a bordo della nave scuola U.S.S. Athena.

Per Landman 2 si avvicina invece il gran finale di stagione. La serie con un cast stellare composto da Billy Bob Thornton, Demi Moore, Andy Garcia e Sam Elliott si concluderà il 18 gennaio. Landman è un «neo-Western drama» ambientato nel mondo petrolifero del Texas occidentale. Tutto gravita intorno a una feroce competizione sprigionata dalla vera e propria “corsa all’oro nero” contemporanea nel cuore dell’America profonda.

Nella seconda stagione di Landman, mentre il petrolio emerge dalla dura terra texana, con il liquido vengono a galla anche diversi segreti. In tutto questo il punto di rottura del protagonista – Tommy Norris , interpretato da Thornton – potrebbe essere decisamente più vicino del previsto. La pressione crescente da parte della M-Tex Oil, di Cami Miller (Demi Moore) e dell’ombra della sua famiglia renderà la sopravvivenza nel West Texas un affare sempre più brutale.

La terza stagione di School Spirits invece arriverà sulla piattaforma il 28 gennaio. Le trame della serie di genere teen drama e soprannaturale riprenderanno dallo sconvolgente finale dell’ultima stagione. Per salvare la sua migliore amica Maddie Nears sarà chiamata ad affrontare l’insidioso mistero che si nasconde dietro Split River High School.