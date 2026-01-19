Paramount+ rilancia Landman, la serie tv sul petrolio texano rinnovata per la terza stagione: cosa sappiamo

Il fiction drama di Paramount+ Landman con Billy Bob Thornton ha conquistato il pubblico americano con la storia di una famiglia impegnata tra intrighi e business nella competizione industriale del petrolio. Dopo due stagioni in crescendo, la terza stagione è confermata e arriverà nel 2026.

Landman, una delle serie più seguite del momento negli Stati Uniti, tornerà con una terza stagione su Paramount+. Il drama creato da Taylor Sheridan – lo stesso ideatore del fenomeno Yellowstone – e Christian Wallace ha conquistato milioni di spettatori con la sua rappresentazione cruda e realistica del mondo del petrolio nel West Texas, ottenendo un rinnovo rapido dopo il successo straordinario della seconda stagione.

Landman, petrolio e intrighi

La serie, che vede protagonista Billy Bob Thornton nel ruolo di Tommy Norris, racconta le vicende di una famiglia impegnata nell’industria petrolifera texana, tra affari, tradimenti, alleanze e drammi familiari. Il secondo ciclo di episodi, conclusosi il 18 gennaio 2026, ha registrato numeri da record: 9,2 milioni di visualizzazioni nei primi due giorni dal debutto, con un incremento del 262% rispetto alla prima stagione. Un successo che ha portato Paramount+ a confermare ufficialmente la terza stagione già a dicembre 2025, prima ancora che terminasse la messa in onda della seconda.

Il cast stellare è uno dei punti di forza della produzione: accanto a Billy Bob Thornton ci sono volti noti come Demi Moore, Andy Garcia, Ali Larter, Sam Elliott, Michelle Randolph e Jacob Lofland. Ma la storia ruota soprattutto attorno a Thornton, Tommy Norris, uomo d’affari del settore petrolifero che deve destreggiarsi tra le pressioni del lavoro e i complessi equilibri familiari, in un ambiente dove il denaro e il potere dominano ogni decisione.

Ricordando Dallas

Per gli italiani legatissimi a serie come Dallas, è un review molto particolare. Il finale della seconda stagione ha rappresentato un punto di svolta cruciale: Tommy viene estromesso dalla sua posizione di leadership nella compagnia M-Tex Oil da Cami Miller (Demi Moore), decide di fondare una nuova azienda, la CTT Oil Exploration and Cattle, coinvolgendo familiari e collaboratori fidati. Un nuovo capitolo che promette di esplorare dinamiche inedite, con il figlio Cooper che assumerà il ruolo di presidente, mentre Tommy continuerà a lottare per realizzare il suo ultimo grande colpo nel settore petrolifero.

Terza Stagione, il coming up

La terza stagione dovrebbe debuttare a fine 2026, seguendo il pattern delle precedenti uscite annuali (la prima è arrivata a novembre 2024, la seconda a novembre 2025). Le riprese dovrebbero iniziare tra aprile e maggio 2026, anche se l’agenda fitta di impegni del creatore Taylor Sheridan – impegnato su numerosi altri progetti tra cui spin-off di Yellowstone – potrebbe portare a qualche slittamento.

Per chi volesse scoprire questo fenomeno televisivo americano, le prime due stagioni di Landman, due stagioni di dieci episodi, è ovviamente disponibile in streaming anche in Italia su Paramount+, piattaforma accessibile tramite Amazon Prime Video Channels e Sky.