Il mese di ottobre su Paramount+ è particolarmente ricco di titoli interessanti e attesi tra la coreana Bargain – Trattativa Mortale, al revival di Frasier che riparte tornando nell’amata Boston e cambiando il cast di comprimari accanto al protagonista, fino alla romantica Fellow Travelers – Compagni di viaggio con Jonathan Bailey (di Bridgerton) e Matt Bomer. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da vedere a ottobre su Paramount+.

Paramount+ ottobre 2023 le novità

5 Giovedì

Bargain – Trattativa mortale s.1 (coreana): adattamento del cortometraggio di Lee Chung-hyun del 2015 realizzato da Jeon Woo-sung, che faceva parte del team di produzione del corto originale e l’ha trasformato in una serie in 6 episodi. Alcuni uomini vengono attratti in un hotel per un incontro sessuale ma si ritrovano in un giro di traffico di organi, venduti all’asta. Quando avviene un terremoto si ritrovano tutti bloccati in lotta per sopravvivere. La serie ha vinto il premio per la sceneggiatura al Canneseries e il Critics’ Choice Awards al SerienCamp di Colonia.

13 Venerdì

Frasier s.12 o s.1: torna Frasier Crane interpretato da Kelsey Grammer. Il personaggio nato in Cheers e che poi ha avuto una serie indipendente, torna a Boston dove ritrova il figlio Freddy interpretato da Jack Cutmore-Scott, il nipote David (Andres Keith) figlio di Daphne e Niles, Alan (Nicholas Lyndhurst) un suo vecchio compagno di college oggi professore universitario, Olivia (Toks Olagundoye) capo del dipartimento di psicologia.

19 Giovedì

The Burining Girls, miniserie inglese: in un piccolo villaggio dal passato tormentato, arriva la reverendo Jack Brooks interpretata da Samantha Morton con la figlia Flo in cerca di un nuovo inizio. Ma i segreti di Chapel Croft finiranno per travolgerle.

26 Giovedì

Waco, miniserie in 5 episodi che si sofferma sulle conseguenze del massacro di Waco raccontando i processi ai sopravvissuti della setta dei Branch Davidian.

28 Sabato

Fellow Travelers – Compagni di viaggio s.1, rilascio settimanale degli episodi in contemporanea con gli USA: basata sul romanzo di Thomas Mallon, racconta la storia d’amore tra due uomini che lavorano nel mondo della politica nella Washington dell’era McCarthy. Matt Bomer è Hawkins Fuller che lavora dietro le quinte della politica, Jonathan Bailey è Tim Laughlin giovane idealista e religioso. Mentre McCarthy dichiara guerra ai sovversivi e deviati sessuali, i due si innamorano.

Paramount+ ottobre 2023: i titoli che proseguono

A ottobre su Paramount+, archiviato il rilascio di Vita da Carlo 2 nel giro di 3 settimane di settembre, terminano due serie tv iniziate nelle settimane precedenti e che vanno avanti con rilascio di un episodio ogni sette giorni. Il 20 ottobre termina la terza stagione del revival di iCarly, mentre il 27 ottobre in contemporanea con gli USA si conclude la settima e ultima stagione di Billions.

Paramount+ Ottobre 2023 le altre novità

A ottobre su Paramount+ arriva la terza stagione di Drag Race Italia (le prime due sono state realizzate per discovery+). Accanto a Priscilla conduttrice del programma, torna in giuria Chiara Francini affiancata da due novità Paolo Camilli e Paola Iezzi. Le puntate saranno rilasciate settimanalmente a partire dal 13 ottobre.

Il 1° ottobre su Paramount+ arriva il documentario Why Me creato dalla fondazione AIRC, dedicato al tema dell’identità in un viaggio tra il mondo scientifico e l’universo artistico. Pietro Sermonti incontrerà alcune personalità, tra cui Mara Maionchi, realizzando una serie di interviste per rispondere alla domanda delle domande: “perché sono viva/o?”. Nel corso del mese arriva Louis Tomlinson All of those Voices dal 5 ottobre, il documentario Behind the Music dal 19, Milli Vanilli dal 25 mentre dal 28 arriva The Really Hunted Loud House. Tra i film in esclusiva o in prima visione segnaliamo 80 voglia di Brady con quattro amiche ormai mature decise a vivere l’avventura di una vita cercando di incontrare Tom Brady e Cimitero Vivente: Le origini, basato sul capitolo inedito del romanzo di Stephen King, entrambi dal 7 ottobre.