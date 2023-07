Il mese di luglio di Paramount+ sarà all’insegna di Hollywood. Oltre all’arrivo di titoli pronti ad arricchire il catalogo, ci sarà infatti l’approdo sulla piattaforma del film Babylon di Damien Chazelle che ha raccontato la Hollywood degli anni ’20 e il passaggio dal cinema muto al sonoro. Ma c’è aria hollywoodiana anche con l’arrivo di Operazione Speciale: Lioness con nel cast Morgan Freeman, Nicole Kidman, Laysla De Oliveira e Zoe Saldana, nell’ennesimo titolo del golden boy della piattaforma Taylor Sheridan dietro successi come Yellowstone e Tulsa King.

Paramount+ luglio 2023 le nuove serie tv

6 giovedì

A Thin Line – Una linea sottile s.1 serie tedesca Young Adult con al centro due sorelle gemelle Anna e Benni, hacktiviste, abili nel denunciare online tutti i danni fatti dall’uomo sull’ambiente Quando però una loro attività di hacking porta a un raid della polizia Anna viene catturata e Benni scompare e finirà per lavorare con un gruppo terroristico radicale che compie anche azioni violente Le due ragazze si ritroveranno così su due fronti opposti.

16 Domenica

Joe Pickett s.1 una serie neo-western in 10 episodi con al centro un guardacaccia e la sua famiglia che vive in una città rurale alle prese con un clima politico e socioeconomico in continuo mutamento.

23 Domenica

Operazione Speciale: Lioness s.1: la serie tv creata da Taylor Sheridan è un thriller di spionaggio ispirato a un vero programma militare degli USA. Al centro della storia c’è Joe (Zoe Saldana) che cerca un equilibrio tra la sua vita priva e quella professionale all’interno della CIA dove si occupa di anti terrorismo. Nel programma Lioness guidato da Kailyn Meade (Nicole Kidman) e Donald Westtfield (Michael Kelly) viene arruolata la marine Cruz (Laysla De Oliveira) mandata sotto copertura tra i terroristi provando a sventare il prossimo 11 settembre.

27 Giovedì

Ghosts of Beirut miniserie in 4 episodi ispirata a fatti realmente accaduti, che racconta la caccia durata due decenni di CIA e Mossad a un terrorista libanese Imad. A creare la serie Greg Baker, Lior Raz di Fauda, nel cast Dina Shihabi, Dermot Mulroney e Garret Dillaunt.

Paramount+ Luglio 2023 le altre novità

Arriva il 5 luglio The Challenge: World Championship in cui si sfidano 22 tra le più iconiche star del gioco estremo The Challenge. Condotta da TJ Lavin la stagione da 8 episodi metterà in palio 500 mila dollari con i concorrenti alle prese con sfide senza precedenti sulle Ande argentine.

Il 13 luglio tornano su Paramount+ Beavis & Butt-Head con la seconda stagione della serie animata per adulti, versione revival del cult anni ’90 di MTV. Le voci dei nuovi episodi sono di J-Ax e Shade mentre Federica Carta è Daria. In originale sono invece creati e doppiati da Mike Judge.

Il 29 luglio per i più piccoli arriva Transformers: Earthspark, una serie animata che presenta una nuova generazione di robot transformers che vivono insieme a una famiglia umana che li ha accolti.

Paramount+ i titoli che proseguono

Nel corso del mese di luglio prosegue ogni giovedì l’appuntamento con la seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds, mentre terminerà la seconda stagione di From.

Paramount+ come vedere la piattaforma

Paramount+ è una piattaforma di streaming a pagamento, disponibile via app per smartphone e tablet, browser, Smart Tv, chiavette per portare internet sulla tv e altri device e supporti. Inoltre è un channel di Prime Video ed è disponibile come app su Sky Q. Gli abbonati a Sky Cinema hanno la possibilità di attivare in modo gratuito l’accesso alla piattaforma, basta seguire le indicazioni sullo schermo del proprio Sky Q o Sky Glass, inoltre con le credenziali inserite in fase di registrazione, potranno vedere i contenuti direttamente dall’app su ogni device (come tutti gli abbonati); gli utenti con MySky avranno una selezione di titoli oltre a poter accedere all’app gratuitamente.