Paramount+ le novità di Giugno 2023: Wolf Pack in italiano e Star Trek: Strange New Worlds 2

A giugno su Paramount+ arriva in streaming la seconda edizione di Queen of the Universe, il contest canoro tra drag queen talentuose, condotto da Graham Norton e che vedrà la partecipazione dell’italiana Aura Eternal e in giuria Michelle Visage, Mel B, Vanessa Williams e Trixie Mattel. Tra le novità del mese arriva la seconda stagione di Evil, la serie per ragazzi School Spirits, la versione doppiata di Wolf Pack con Sarah Michelle Gellar.

Paramount+ le nuove serie tv di giugno 2023

5 Lunedì

Evil s.2 prosegue l’esplorazione dell’ignoto di una psicologa scettica, di un aspirante prete e di un appaltatore.

8 Giovedì

Lo Sceicco (Der Scheich): braccati dai gangster e da un assassino, un uomo e sua moglie fuggono in Svizzera dove l’uomo finge di essere uno sceicco; ispirata alla storia vera dell’operaio Volker Eckel. La serie è accompagnata dal documentario Fool Me in cui si vede come viene insegnato agli attori a interpretare truffatori.

15 Giovedì

Star Trek: Strange New World s.2 (episodi settimanali fino al 17 agosto in contemporanea con gli USA): la serie racconta gli anni del capitano Christopher Pike (Anson Mount) alla guida della U.S.S: Enterprise, mentre esplora la galassia con Number One (Rebecca Romijn) e Spock (Ethan Peck). In questa stagione è presente l’episodio crossover con la serie animata Lower Decks che vedrà quindi animazione e live-action.

Wolf Pack s.1 in versione doppiata.

30 Venerdì

School Spirits s.1 (per ragazzi): al centro Maddie (Peyton List) un’adolescente bloccata nell’aldilà che indaga sulla sua scomparsa con altri ragazzi rimasti bloccati nel limbo.

Paramount+ a giugno oltre la fiction

Oltre le serie tv a giugno su Paramount+ arriva, il 21, Duran Duran: A Hollywood High il concerto del gruppo arricchito con interviste esclusive e video dietro le quinte per celebrare quattro decenni di carriera della band. Dal 15 giugno arrivano 3 documentari che celebrano Bruce Springsteen in Wings for Wheels: The Making of Born To Run si racconta l’album di svolta del boss; Live in New York City è invece basato sui concerti del 2000 e The Legendary 1979 No Nukes Concert include le 13 canzoni con formati originali e restaurati in HD.

Come detto in apertura, il mese si apre con Queen of the Universe 2 che rientra nella programmazione dedicata al mese del Pride. I film e le serie tv con personaggi e tematiche della comunità LGBTQIA+ saranno riuniti in una sezione dedicata.

Paramount+ le serie tv che proseguono a giugno 2023

Nel corso del mese di Giugno 2023 su Paramount+ termineranno sia la seconda stagione di Yellowjackets, il 7 giugno (già rinnovata per una terza stagione) che la prima di Grease: Rise of the Pink Lady il 2 giugno. Prosegue invece ogni giovedì l’appuntamento con la seconda stagione di From.

Paramount+ come vedere la piattaforma

Paramount+ è una piattaforma di streaming a pagamento, disponibile via app per smartphone e tablet, browser, Smart Tv, chiavette per portare internet sulla tv e altri device e supporti. Inoltre è un channel di Prime Video ed è disponibile come app su Sky Q. Gli abbonati a Sky Cinema hanno la possibilità di attivare in modo gratuito l’accesso alla piattaforma, basta seguire le indicazioni sullo schermo del proprio Sky Q o Sky Glass, inoltre con le credenziali inserite in fase di registrazione, potranno vedere i contenuti direttamente dall’app su ogni device (come tutti gli abbonati); gli utenti con MySky avranno una selezione di titoli oltre a poter accedere all’app gratuitamente.