Paramount+ le novità di Novembre 2022: Bosè, Ex on the Beach Italia

Prosegue l’avventura italiana di Paramount+ e anche a Novembre 2022 non mancano le novità in streaming tra cui l’arrivo della quarta edizione di Ex On the Beach Italia condotta da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in partenza il 30 novembre. Il 3 novembre debutta la miniserie Bosè produzione VIS International e dedicata alla vita di Miguel Bosè con Valeria Solarino nei panni di Lucia Bosè.

Paramount+ Novembre 2022 le nuove serie tv

Il mese di Novembre 2022 su Paramount+ si apre con la novità Bosè una produzione originale prodotta da VIS in collaborazione con Shine Iberia (Banijay Iberia), Elefantec Global e Legacy Rock e che racconta in sei episodi la vita di Miguel Bosé. Ogni episodio è incentrato su una diversa canzone dell’artista e ne ripercorre alcuni momenti cruciali della vita attraverso dei flashback. L’ossatura della serie è costruita sulla promozione dell’album Papito in cui Miguel cerca di diventare padre insieme al compagno. Bosè è interpretato da Josè Pastor e Ivan Sanchez, Valeria Solarino interpreta Lucia Bosé.

Il 12 novembre arriva la serie animata Transformers: Earthsparks con una nuova generazione di robot i primi nati sulla terra. Martedì 15 debutta la seconda stagione di Flatbush Misdemeanors la comedy con al centro la vita di Dan e Kevin (Perlman e Iso anche creatori della serie) che cercano di uscire dalla monotonia e di farsi spazio a Flatbush a Brooklyn.

A partire da mercoledì 16 novembre arriva la serie canadese Skymed che racconta le storie di infermieri e piloti delle aeroambulanze nella zona di Maritoba nel Canada Settentrionale. I nuovi episodi dei Rugrats ci aspettano dal 18 novembre mentre dal 25 arriva Kamp Koral: Spongebob al Campo estivo primo spinoff di Spongebob.

Paramount+ Novembre 2022 le serie tv che proseguono

La piattaforma Paramount+ per la maggior parte delle sue uscite usa il rilascio settimanale degli episodi, anche a novembre sono diverse le serie tv che proseguono e in alcuni casi terminano, vediamo quali sono:

1 – termina Star Trek: Strange New World s.1 (rinnovata)

s.1 (rinnovata) 2 – termina From s.1 (rinnovata)

s.1 (rinnovata) 8 – terminano L’Uomo che cadde sulla Terra (cancellata) e American Gigolò

(cancellata) e 9 – ultime puntate per Corpo Libero e Lasciami Entrare

e Prosegue ogni mercoledì Let the Right One In

Paramount+ i titoli a novembre oltre la fiction

Il catalogo di Paramount+ accoglie anche docu-serie internazionali prodotte dal gruppo Paramount e gli show di MTV sia nelle versioni internazionali che negli adattamenti italiani. Il 14 novembre gli MTV EMA’s di Dusseldorf saranno disponibili on demand. Il 15 novembre debutta invece la terza e ultima stagione dello spinoff di The Real World dal titolo Real World Homecoming: New Orleans con il cast della nona stagione riunito in un’unica casa.

Terza stagione per The Challenge All Stars dal 22 novembre e lo stesso giorno arrivano due serie a sfondo sportivo: Adriano Imperatore, docuserie sul calciatore dell’Inter e Sogno Real una mini docu-serie su una modesta squadra di quartiere che diventa il Real Madrid Femminile. Dal 29 debutta il documentario sul viaggio in Sud America di Daryl Hall e John Oates Hall & Oates: Philly to Chile.

Il 30 novembre debutta la quarta edizione di Ex on the Beach Italia prodotta da Fremantle e condotta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser con Elettra Lamborghini nel ruolo di digital ambassador. Dieci tra ragazzi e ragazze (ovviamente bellissimi/e) partono per una vacanza da sogno in Colombia quello che non sanno è che ogni giorno arriva un ex sulla spiaggia.

Paramount+ come vedere la piattaforma

Paramount+ è una piattaforma di streaming a pagamento, disponibile via app per smartphone e tablet, browser, Smart Tv, chiavette per portare internet sulla tv e altri device e supporti. Inoltre è un channel di Prime Video ed è disponibile come app su Sky Q. Gli abbonati a Sky Cinema hanno la possibilità di attivare in modo gratuito l’accesso alla piattaforma, basta seguire le indicazioni sullo schermo del proprio Sky Q o Sky Glass, inoltre con le credenziali inserite in fase di registrazione, potranno vedere i contenuti direttamente dall’app su ogni device (come tutti gli abbonati); gli utenti con MySky avranno una selezione di titoli oltre a poter accedere all’app gratuitamente.