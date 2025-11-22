Paramount+, le serie ancora disponibili: alcune imperdibili

Le serie tv stanno conquistando sempre più pubblico e sono tanti coloro che, alle fiction Rai e Mediaset, preferiscono le serie disponibili sono solo su Netflix ma anche sulle altre piat6taforme. Serie imperdibili, ad esempio, ancora disponibili su Paramount+ che coccola i propri abbonati con una serie di titoli perfetti per gli amanti di generi diversi come horror, commedy e drama. Ci sono titoli che debuttano sulla piattaforma e titoli che tornano con nuovi episodi e che rappresentano la compagnia perfetta per chi ama trascorrere le serate davanti al televisore.

con un catalogo già abbastanza ricco, Paramount+ accresce la propria offerta rendendo felici gli abbonati che, sulla piattaforma, possono trovare tutto ciò che può piacere ai diversi componenti della famiglia. Le uscite di novembre sono davvero tante e promettono di appassionare tutti gli appassionati del genere.

Le serie tv imperdibili su Paramount+

Crutch è il nuovo comedy Cbs Studios e ha come interprete principale Tracy Morgan. La serie racconta la storia di Francois “Frank” Crutchfield (Morgan), detto “Crutch”, un negoziante vedovo di Harlem la cui vita viene totalmente stravolta quando il figlio millenial e la figlia dallo spirito libero decidono di tornare a vivere nella casa di famiglia sconvolgendo la qua quotidianità.

Dal 16 novembre, è tornata su Paramount+, Landman, la serie, giunta alla seconda edizione, che racconta la storia della ricerca della fortuna nel mondo petrolifero. Nella seconda stagione, oltre al petrolio che emerge dalla terra, emergono anche i segreti e il punto di rottura potrebbe essere molto vicino.

Uno dei titoli più attesi di Paramount+ è tutto italiano. Dal 28 novembre, infatti, saranno disponibili gli episodi della stagione finale di Vita da Carlo, la serie di Carlo Verdone che, in questi ultimi episodi, dopo aver vissuto un periodo di autoesilio a Nizza in seguito alle gaffe commesse al Festival di Sanremo nella terza stagione, Carlo Verdone decide di tornare a vivere a Roma per insegnare regia al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Nella sua nuova veste, Carlo Verdone si ritrova a dover gestire sei giovani registi mentre amici e parenti continuano a rivolgersi a lui per risolvere qualsiasi problema.

L’ultimo titolo di novembre di Paramount+ è Matlok, serie giunta alla seconda stagione e che racconta le vicende di Madeline “Matty” Matlock, una brillante settantenne che, dopo aver raggiunto il successo nella sua professione da giovane, decide di tornare a lavorare in uno studio legale dove sfoggia le sue astute tattiche per vincere le cause lavorando accanto agli avvocati più giovani dello studio dove dovrà affrontare anche situazioni non sempre comode.