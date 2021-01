Palinsesto cult per Paramount Network®

Una programmazione interessante, quella proposta da Paramount Network® nel mese di gennaio.

Alcuni dei film più spassosi ed innovativi degli Anni 80 sono infatti stati inseriti nel palinsesto, introdotti questa volta da una serie di podcast prodotti e promossi dal canale stesso che, ricordiamo, è al numero 27 del digitale terrestre.

Per presentare questi film cult, Giuppy Izzo e Luca Ward, mitici doppiatori di personaggi entrati ormai nel nostro cuore (Il gladiatore e Bridget Jones, per citare solo un esempio), ci svelano in ogni podcast retroscena relativi agli attori protagonisti o ad episodi accaduti durante le riprese.

Da Terminator a Ghostbuster, passando per Senti chi parla e Indiana Jones, ce n’è per tutti i gusti, e per ognuno di questi è possibile guardare e godersi tutti i film delle serie.

Guardare, ed ascoltare, per credere.