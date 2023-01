Papa Ratzinger, come seguire i funerali di Benedetto XVI in diretta tv

Sebbene la copertura tv seguita alla notizia della scomparsa di Papa Ratzinger abbia finito per creare un senso di saturazione a dir poco ingiusto verso una figura che ha segnato la storia del Cristianesimo con le sue dimissioni dal Soglio Pontificio, i funerali del Papa Emerito Benedetto XVI si presentano come un unicum nella storia – neanche tanto recente – della Chiesa, che lo rendono immediatamente un evento di rilievo anche nella storia della televisione e dei media in generale. Diverse le reti che seguono in diretta i funerali di Papa Ratzinger: vediamo di seguito la programmazione completa e anche le informazioni sulle esequie, presiedute da Papa Francesco. Ed è la prima volta che i funerali di un Papa sono celebrate da un altro Papa.

Quando ci sono i Funerali di Papa Ratzinger?

I funerali del Papa Emerito si tengono giovedì 5 gennaio 2023, con inizio alle ore 9.30, sul Sagrato della Basilica di San Pietro.

Come si svolgono i funerali di Papa Ratzinger?

Papa Francesco presiede la Santa messa per il Sommo Pontefice Emerito Benedetto XVI. Il libretto completo delle esequie è disponibile online.

Come si legge nella notificazione dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, possono concelebrare con il Santo Padre:

– i Patriarchi e i Cardinali, che si troveranno, entro le ore 9.00, nella Cappella di San Sebastiano in Basilica, portando con sé la mitra bianca damascata; – gli Arcivescovi e i Vescovi, muniti di apposito biglietto, rilasciato dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice attraverso la procedura indicata nel sito biglietti.liturgiepontificie.va, che si troveranno, entro le ore 8.30, al Braccio di Costantino, portando con sé amitto, camice, cingolo e mitra bianca; – i Presbiteri, muniti di apposito biglietto, rilasciato dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice attraverso la procedura indicata nel sito biglietti.liturgiepontificie.va, che si troveranno, entro le ore 8.30, direttamente nel settore loro riservato in Piazza San Pietro, dove indosseranno l’amitto, il camice, il cingolo e la stola rossa che avranno portato con sé.

Vatican News va a sapere che concelebrano più di 400 vescovi e 4.000 sacerdoti.

Al termine della Celebrazione Eucaristica avranno luogo l’Ultima Commendatio e la Valedictio. Il feretro di Papa Benedetto XVI sarà portato nella Basilica di San Pietro e quindi nelle Grotte Vaticane per la tumulazione. I dettagli della procedura che porterà alle esequie, dalla chiusura del feretro mercoledì 4 alle 19.00 al trasferimento a San Pietro al mattino del giovedì, sono descritti da Vatican News.

Le autorità

Stando alle indicazioni della Santa Sede, le Delegazioni ufficiali presenti sono quelle di Germania e Italia. Presente il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier con la moglie, che incontreranno prima delle esequie Papa Francesco e dopo avranno un incontro informale con il Presidente Mattarella.

Molti altri esponenti politici e autorità internazionali saranno presenti ai Funerali ma a titolo personale, dunque non per invito cerimoniale. Annunciati i reali del Belgio, la regina madre di Spagna, Sofia, la presidente ungherese Katalin Éva Novák e il premier Orban – che ha già reso omaggio al feretro -, il presidente polacco Andrzej Duda, il presidente portoghese Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa tra i nomi già confermati.

Tra le delegazioni religiose, confermata la presenza del metropolita Antony di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le Relazioni Ecclesiastiche Esterne del Patriarcato di Mosca, i metropoliti Emmanuel di Calcedonia e Policarpo d’Italia per il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, i vescovi da molte Chiese ortodosse d’Europa, America e Asia. Sarà anche presente il moderatore del Consiglio Ecumenico delle Chiese, il vescovo Heinrich Bedford-Strohm.

Come vedere i funerali del Papa Emerito Benedetto XVI in tv?

Rai 1

Partiamo da Rai 1, che più di altre reti in questi giorni ha raccontato la morte del Papa, con una copertura live davvero smisurata.

Con i funerali alle 9.30, la diretta dello Speciale Tg1 inizia alle 8.45 e prosegue fino alle 12.00, quando sono previste due puntate de Il Provinciale prima del Tg1 delle 13.30. La scelta davvero particolare è quella di spostare la puntata speciale per la Befana di È sempre mezzogiorno alla seconda serata di giovedì, con inizio alle 23.30, nonostante la durata – 90′ – sarebbe adatta allo slot post-funerali, ma evidentemente il tono – sia pur misurato e piacevole del cooking show della Clerici – è stato considerato inadatto per il dopo-esequie.

Segnaliamo, però, in un appuntamento nella seconda serata di Rai 3, ovvero la prima puntata de La scelta, di e con Ezio Mauri, che affronta proprio la scelta di Ratzinger di rinunciare al Papato con un’intervista, rilasciata poco prima della scomparsa del Papa emerito, a Monsignor Georg Gänswein.

Canale 5

Per Mediaset scende in campo Canale 5 con uno speciale di Mattino Cinque News, al via alle 8.35 e in onda fino al Tg5 delle 13.00.

Tv2000

Programmazione speciale, ovviamente, per Tv2000 che segue in diretta le esequie a partire dalle 9.30, precedute e seguite da due speciali de Il Diario di Papa Francesco. Alle 11.55 spazio anche all’Angelus.