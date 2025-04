«Papa Francesco era il mio fratello minore», Lino Banfi commosso da Mara Venier

Lo scorso 27 aprile 2025, Mara Venier ha aperto Domenica IN parlando della morte di Papa Francesco, deceduto lo scorso 21 aprile 2025, per via di un ictus cerebrale. Si tratta di un decesso che ha certamente scosso i fedeli di tutto il mondo, e il pontefice lascia un’eredità senz’altro importante, a partire dai valori che ha saputo trasmettere. In primis, la cura, l’attenzione, verso i più bisognosi.

La stessa Venier ha sottolineato come il decesso di Papa Francesco abbia colto di sorpresa tutti, nonostante si sapesse che purtroppo, le sue condizioni di salute fossero piuttosto compromesse. Tra gli ospiti presenti, c’era anche Lino Banfi, che ha condiviso alcuni ricordi in merito alla sua amicizia con il pontefice.

Banfi ha raccontato di aver incontrato Bergoglio diverse volte negli anni del suo pontificato, e ha svelato di averlo fatto sorridere, commuovere, e che il Papa rideva spesso alle sue battute.

La confidenza era tale, che Banfi scherzava dicendogli:«Gli dicevo che ero suo fratello maggiore, “mi deve rispettare”».

Lino Banfi e il ricordo di Papa Francesco: che cosa ha raccontato il noto attore

Prima dell’intervento di Banfi, a dire la sua sulla morte improvvisa del Papa, è stata la nota giornalista Giovanna Botteri.

Botteri ha infatti commentato come nessuno si aspettasse il decesso del pontefice:«Io credo che nessuno ci abbia creduto inizialmente. E poi il dolore terribile di tutti, un dolore vero, come fosse un uomo di famiglia che moriva. In tale occasione capisci la differenza di chi ha la fede e continua a sperare e chi non ce l’ha, perché a questi ultimi restava solo il dolore della perdita».

Dopo aver ascoltato gli altri ospiti in studio, Venier ha passato di nuovo la parola a Lino Banfi che, come sopraccitato, a Papa Francesco era legato da un bel rapporto di amicizia.

In particolare, Banfi ha condiviso un episodio in cui il Papa gli aveva inviato un messaggio per il suo compleanno. «Il Papa mi ha mandato un messaggio per il mio compleanno, pensavo fosse Massimo Lopez. Per me, Papa Francesco era un fratello minore», ha detto l’attore.

Poi ha aggiunto:«Io sono quasi novantenne, sono il nonno d’Italia e dicevo che lui era il nonno del mondo». Come detto, per il suo compleanno, papa Francesco gli aveva inviato il seguente messaggio, in cui si sente la sua voce :«Caro nonno del mondo, buon compleanno… Tu sei furbo, festeggi dall’8 all’11: 4 giorni di compleanno. Grazie per la tua testimonianza di gioia, il Signore ti benedica e ti faccia fare un buon compleanno. Io prego per te, tu fallo per me. Un abbraccio». Visibile la commozione dell’attore, dopo aver riascoltato l’audio del pontefice.