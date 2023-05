Paolo Noise, tra i protagonisti della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi insieme a Marco Mazzoli, ha spiegato nel dettaglio i problemi di salute che l’hanno costretto a lasciare il reality show di Canale 5, intervenendo durante la puntata di ieri de Lo Zoo di 105.

Il dj e conduttore radiofonico, che in questo momento si trova a Miami, sta rientrando in Italia con calma perché, in queste due settimane, può affrontare solamente piccoli spostamenti. Paolo Noise sarà presente in studio nella puntata che andrà in onda il prossimo 5 giugno.

Paolo Noise ha dichiarato di aver vissuto una notte “da Apocalypse Now” a causa della pressione esasperatamente alta:

Mi sento di dover dare delle spiegazioni che non ho dato in diretta televisiva perché in quella fase lì ero veramente frastornato, non perché il medico non mi aveva dato l’agibilità per continuare il gioco ma perché ero preoccupato per quello che stava succedendo. In quella notte, c’è stato un salvataggio da parte delle persone che lavorano lì, che anche loro soffrono di brutto come noi, e per questo che ho voluto ringraziarli. L’équipe medica, di salvataggio, anche gli honduregni che vivono lì, sono stati tutti quanti eccezionali. In 40 minuti, ho preso due elicotteri, mi hanno fatto due stabilizzazioni da due medici diversi, poi alla fine sono finito in ospedale. Ho avuto un picco pressorio molto importante dovuto probabilmente alla disidratazione. Ero sdraiato su una spiaggia, di notte al buio, lontano 40 minuti di barca dal primo centro medico quindi sono venuti immediatamente lì. Ringrazio anche l’operatore che ha chiamato subito il medico. È stata una roba pesante pure per Marco, è andato in panico. Mi hanno preso, portato da una parte, mi hanno stabilizzato, mi hanno fatto abbassare la pressione, poi è arrivato l’elicottero, di notte, con la pioggia, che non poteva volare, mi hanno portato ad un centro medico, poi mi hanno ritrasportato in un ospedale e mi hanno stabilizzato di nuovo, in terapia intensiva…