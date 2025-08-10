Paolo Bonolis rompe il silenzio sul gossip con l’ex Sonia Bruganelli: cosa ha detto

Da sempre figura amata della televisione italiana, Paolo Bonolis ha recentemente deciso di intervenire pubblicamente per fare chiarezza sul gossip che ha coinvolto la sua ex moglie, Sonia Bruganelli, la quale com’è ben noto ha partecipato alla scorsa edizione di Ballando con le stelle. Una novità che in quel momento ha solleticato la curiosità del pubblico e dei media, su cui, a distanza di mesi il conduttore romano ha deciso di dire la propria.

Bonolis, noto per la sua ironia e la sua capacità di gestire con leggerezza anche i temi più delicati, ha scelto di affrontare la questione con toni misurati durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Il conduttore dice come la pensa

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno rappresentato a lungo una coppia discreta e molto unita del mondo dello spettacolo. Conduttore famoso lui – volto di programmi di successo – imprenditrice lei, sempre presente nel dietro le quinte dei format iconici del presentatore. Dopo 21 anni di matrimonio i due hanno deciso di separarsi, pur rimanendo uniti da un grande affetto, dalla stima e dall’ amore per i figli.

La partecipazione di Sonia Bruganelli (che ha intrapreso una relazione con Angelo Madonia) a Ballando con le stelle ha innescato inevitabilmente una serie di speculazioni sulla natura del rapporto tra l’ex coppia, specialmente in un contesto mediatico che spesso strumentalizza le vicende personali per alimentare polemiche. Bonolis fin da subito ha scelto di non alimentare queste dinamiche, evidenziando invece come chi si nutre delle vite altrui, “evidentemente ha degli irrisolti”.

“Un certo pubblico è morboso. La mia risposta è l’indifferenza. Chi si nutre di vite altrui evidentemente ha degli irrisolti. Dispiace per loro.” Le parole. Una presa di posizione che sottolinea il distacco del conduttore da chi vive di pettegolezzi, mantenendo un equilibrio fra rispetto e pragmatismo. Non solo gossip, però. Paolo ha voluto anche spegnere le fantasie su un suo possibile futuro come concorrente a sua volta di Ballando con le stelle. Con la sua consueta ironia, ha commentato che un’esperienza del genere non fa per lui, soprattutto per via di un ginocchio “che vive di vita propria”. Ha spiegato con l’ironia che lo contraddistingue.

Al di là del gossip, in questi giorni Bonolis è al centro dell’attenzione anche per altri motivi: dal ritorno alla televisione con la partecipazione alla giuria di Tú sí que vales — su invito di Maria De Filippi — fino a una nuova esperienza nel doppiaggio nel film d’animazione sui Puffi, in cui presta la voce al Grande Puffo. Una parentesi che fa emergere un lato inedito del conduttore, sempre pronto a mettersi in gioco anche al di fuori del suo habitat naturale.

La sua ironia non manca mai, ma dietro c’è anche una riflessione più profonda sull’età, la saggezza e il rispetto per gli altri, valori che Bonolis ha espresso con grande maturità in questa fase della sua vita. Il Grande Puffo, personaggio saggio e simbolo di serenità, sembra una sorta di metafora della sua stessa evoluzione, un percorso che va ben oltre la semplice immagine di showman.