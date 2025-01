Il 2025 inizia con un addio, quello di Paolo Bonolis dall’Arcobaleno Tre di Lucio Presta, agenzia leader nel settore dello spettacolo che si occupa della gestione del management di artisti, giornalisti e autori.

L’annuncio del divorzio professionale è arrivato nella mattinata di oggi, 8 gennaio, comparso nel profilo Instagram del conduttore. Recita così: “Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione, si interrompe oggi il mio rapporto con la Arcobaleno Tre. Ringrazio tutte le persone con cui ho lavorato e che ancora vi operano“.

Un rapporto idilliaco quello tra Bonolis e Presta che, di certo, ha portato il conduttore in avventure – impervie e non – con numerosi successi che stanno sotto gli occhi di tutti. Ed è lo stesso (ormai ex) agente di Bonolis a commentare il post evidenziando il legame affettivo e al contempo lasciando un graffio: “Anche le persone perbene come te possono aver la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze“. Niente riferimenti diretti, ma qualsiasi di questi è lasciato a chi legge o leggerà il commento.

Il divorzio tra Bonolis e Presta giunge a circa un anno di distanza dalla rottura tra Amadeus e lo stesso Presta, quest’ultimo però con ben altre conseguenze decisamente molto meno pacifiche.

Per Paolo Bonolis dunque si apre un anno ricco di nuovi stimoli. E’ di pochi giorni fa l’ipotesi di un possibile rinnovo di contratto con Mediaset ventilato dal blog BubinoBlog (al contrario delle voci che lo vedevano pronto per andare verso nuovi lidi): “Il conduttore romano, con il suo amico di avventure inseparabile Luca Laurenti, resterà, per contratto, per altri tre anni a Mediaset“. Rinnovo che potrebbe arrivare di pari passo con l’arrivo della nuova stagione di Avanti un altro, al via questo mese (più precisamente dal 20 gennaio) e dopo le ottime performance de La ruota della fortuna di Gerry Scotti.