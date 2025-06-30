Paolo Bonolis: età, carriera e vita privata del conduttore Mediaset

Quello che è unanimemente considerato uno dei più talentuosi interpreti della scuola italiana della conduzione televisiva ha iniziato, si può dire, dai più piccoli. Gli esordi sul piccolo schermo di Paolo Bonolis risalgono agli anni Ottanta. È in quel momento che il conduttore romano, allora diciannovenne, viene chiamato a condurre 3, 2, 1… contatto! su Rete 1 (con una giovanissima Isabella Ferrari dalla seconda edizione).

Di anni Bonolis ne ha appena ventuno quando diventa popolarissimo con Bim Bum Bam, programma di cartoni animati in onda su Italia 1. Nel corso della sua carriera l’antico enfant prodige del piccolo schermo si consacrerà come conduttore di numerosi programmi di successo, diversi dei quali al fianco dell’amico e collega Luca Laurenti, col quale registra una collaborazione di lunga data (dal 1991) formando una delle coppie televisive più longeve.

Paolo Bonolis, età e carriera di un conduttore di razza

Nato a Roma il 14 giugno 1961, Paolo Bonolis è il figlio unico di Silvio, autotrasportatore di burro e prodotti caseari, di Luciana, segretaria presso un’impresa di costruzioni. Grazie alla recitazione, a dodici anni Paolo riesce a sconfiggere la balbuzie. Dopo il diploma si iscrive prima a Giurisprudenza all’Università romana de “La Sapienza”. Dopo tre esami passa a Scienze Politiche, dove si laurea.

La carriera televisiva di Paolo Bonolis si divide tra Mediaset e Rai. Dopo i primi successi con Bim Bum Bam (programma che conduce dal 1982 al 1990) arriva la per lui la conduzione di Doppio Slalom (Canale 5). Nel 1991 conduce su Italia 1 il quiz di intrattenimento per ragazzi Urka!, dove conosce per la prima volta Luca Laurenti, destinato a diventare il suo inseparabile partner televisivo.

Resta in Mediaset fino al 1994, dopodiché torna in Rai per condurre diversi varietà come I cervelloni (con una giovanissima Michelle Hunziker al debutto in tv) e lo show Beato fra le donne. Successivamente presenta Luna Park, La zingara e tre edizioni di Miss Italia nel mondo. Nel 1996 rientra in Mediaset dove conduce Tira & Molla su Canale 5, con Luca Laurenti e Ela Weber.

In quello stesso periodo guida de Il Gatto e la Volpe con Luca Laurenti e successivamente arriva una delle sue trasmissioni più note (che gli fa vincere un Telegatto) ovvero Ciao Darwin. Dopo aver condotto Chi ha incastrato Peter Pan? nel 2000, anno in cui ricompone il sodalizio con Laurenti alla testa del tg satirico Striscia la notizia. Nell’autunno 2003 è di nuovo in Rai dove presenta Miss Italia, Domenica In e ilFestival di Sanremo (nel 2005, esperienza bissata nel 2009).

Sempre in Rai porta al successo il game show dei pacchi Affari tuoi. Altro ritorno in Mediaset nel 2005 per condurre un altro dei suoi programmi più noti: Il senso della vita, talk show di sua ideazione con interviste e storie di vari personaggi, celebri e non. Nel 2011 crea un nuovo programma: Avanti un altro!, condotto in compagnia di Luca Laurenti e saltuariamente con Gerry Scotti.

Dopo aver condotto per la settima volta Ciao Darwin (2016), conduce Scherzi a parte. Il conduttore è anche autore di due romanzi, entrambi pubblicati da Rizzoli: Perché parlavo da solo (2019) e Notte fonda (2022).

Vita privata di Paolo Bonolis

Dal 1983 al 1988 Paolo Bonolis è stato unito in matrimonio con la psicologa statunitense Diane Zoeller. la coppia ha avuto due figli (Stefano e Martina). Per un lustro (1991-1996) si è legato poi alla showgirl Laura Freddi. Nel 1997 ha conosciuto l’imprenditrice, produttrice e opinionista tv Sonia Bruganelli, con la quale è convolato a nozze nel 2002. Dalla loro unione sono nati altri tre figli (Silvia, Davide e Adele). Nel 2023 la coppia si è separata consensualmente.

Bonolis è celebre per il suo umorismo e lo stile spigliato nella conduzione. Ma è anche conosciuto per il suo modo di parlare a voce alta e molto rapidamente. Tanto è vero che si è aggiudicato un Guinness World Record nel 2010 per aver pronunciato il maggiore numero di parole al minuto (ben 332) leggendo il primo capitolo de I promessi sposi.

Paolo Bonolis è anche un grande tifoso dell’Inter e ad agosto 2022 il figlio Davide è entrato a far parte della rosa della Triestina. Una prozia del conduttore, Adele Bonolis, è stata dichiarata venerabile da papa Francesco nel gennaio 2021 e attualmente è in via di beatificazione.