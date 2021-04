Paolo Bonolis verso il rinnovo con Mediaset e la conferma di Avanti un altro la domenica sera su Canale 5

Il successo c’è ed è indiscutibile, sopratutto se rapportato a chi lo precedeva. Le prime puntate di Avanti un altro pure di sera hanno ottenuto una media di oltre il 15% di share, riuscendo anche a prevalere sulla temibile concorrenza delle fiction di Rai1, da sempre la vera punta di diamante della programmazione della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Il gioco a premi condotto da Paolo Bonolis con l’amabile partecipazione di Luca Laurenti ha fatto Bingo fra il pubblico della principale rete Mediaset lo ha adottato e ormai è chiaro che la fidelizzazione è sancita con i telespettatori della domenica sera di Canale 5.

La voglia di evadere da un clima pesante cui ci ha abituato questo anno di Covid ha fatto il resto ed ecco dunque che un programma totalmente di evasione quale è Avanti un altro pure di sera tiene compagnia al pubblico della prima serata in maniera divertente e scacciapensieri. Da queste colonne un po’ di tempo fa vi avevamo dato conto della concreta possibilità di un cambio di casacca per Paolo Bonolis per la prossima stagione tv. In particolare vi avevamo dato conto di un probabile passaggio dell’ex conduttore di 3,2,1 contatto in Rai.

Dopo quel nostro post si sono mosse le acque e complice anche l’ottimo riscontro in termini di audience (unico vero e determinante termometro della tv commerciale, checché se ne dica) Mediaset si è mossa ed è partita la corte dei vari Porta, Restelli, Scheri, Raya e ovviamente Piersilvio Berlusconi verso il golden boy della scuderia Presta. Sembra davvero dunque probabilissimo il rinnovo di Bonolis con Mediaset, anzi, le voci e le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere si spingono ben oltre.

Pare ormai quasi certa la conferma di Avanti un altro pure di sera anche per il prossimo autunno, con il gioco a premi che tornerà nella domenica sera di Canale 5, togliendo dunque qualsiasi speranza di ritorno di Live non è la D’Urso per la prossima stagione autunnale nella serata del giorno di festa. Di certo Bonolis “accoppierà” alla versione serale di Avanti un altro anche quella del preserale, anche se la messa in onda contemporanea delle due non è cosi scontata. Di certo però il probabile nuovo impegno contrattuale di Bonolis con Mediaset potrebbe prevedere altre trasmissioni, ma di questo se ne parlerà a tempo debito.

Che farà ora la Rai alla luce di queste novità di cui vi abbiamo dato conto? Di certo nulla per ora, visto che l’attuale governance sta facendo le valigie, eventualmente se ne parlerà con l’arrivo del nuovo amministratore delegato. Sarà troppo tardi allora? E il nuovo AD cosa vorrà fare a riguardo? Tutte domande a cui arriverà una risposta più avanti, quando magari diventeranno inutili, perchè a Mediaset avranno già fatto indossare -di nuovo- la loro casacca al buon Bonolis.