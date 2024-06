Paolini-Świątek, la tennista azzurra giocherà per la prima volta la finale di uno Slam: ecco dove vedere il match in diretta.

Il percorso di Jannik Sinner, nuovo numero 1 del mondo, si è fermato alle semifinali ma il Roland Garros 2024, fino ad ora, ha riservato molte soddisfazioni al tennis azzurro con la finale raggiunta da Jasmine Paolini nel singolare femminile (in finale anche nel doppio femminile insieme a Sara Errani) e la finale ottenuta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile.

Tornando al torneo singolare femminile, Jasmine Paolini, oggi, sabato 8 giugno 2024, ha la possibilità di vincere il suo primo Slam (per la tennista azzurra, si tratta della prima finale di uno Slam in carriera) anche se la missione sarà particolarmente difficile visto che l’avversaria sarà l’attuale numero 1 al mondo, la campionessa polacca Iga Świątek.

L’ultima vittoria di una tennista italiana in uno Slam risale al 2015, alla storica finale tutta azzurra dello US Open tra Roberta Vinci e Flavia Pennetta, vinta da quest’ultima. Un’altra vittoria in uno Slam fu conquistata da Francesca Schiavone nel Roland Garros del 2010 mentre nel 2011 e nel 2012 nuovamente Francesca Schiavone e Sara Errani, sempre nel Roland Garros, arrivarono ad un passo dal titolo.

Il match tra Paolini e Świątek si giocherà alle ore 15 al Court Philippe Chatrier dello Stade Roland Garros di Parigi.

Jasmine Paolini è arrivata in finale dopo aver sconfitto Daria Saville al primo turno, Hailey Baptiste al secondo turno, Bianca Andreescu al terzo turno, Elina Avanesyan agli ottavi di finale, Elena Rybakina ai quarti e Mirra Andreeva in semifinale.

Paolini-Świątek in tv

La finale tra Paolini e Świątek non sarà visibile in chiaro.

Com’è già accaduto in occasione della finale dell’Australian Open 2024 tra Sinner e Medvedev, infatti, la norma dell’AgCom stando alla quale deve essere assicurata la trasmissione in chiaro degli eventi considerati di particolare rilevanza nazionale non ha valore per la finale di uno Slam.

Il match tra Paolini e Świątek, di conseguenza, sarà visibile unicamente su Eurosport e andrà in onda sabato 8 giugno 2024, a partire dalle ore 15.

Su Sky, il match andrà in onda su Eurosport 1, canale 210.

Eurosport è visibile anche sulle piattaforme NOW, Sky Go, DAZN, TIMvision, Eurosport Player e discovery+.