“Questo sarà l’ultimo Europeo, fra tre anni smetto e andrò in pensione“. Così Paola Ferrari, attualmente al timone di Notti europee con Marco Mazzocchi in seconda serata su Rai1 per tutto il periodo di Euro 2024 iniziato venerdì scorso, ha annunciato in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica di essere vicina al pensionamento. Parole non del tutto inedite. Ad aprile 2021 in un colloquio con Italia Oggi la giornalista aveva detto: “Basta, mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano“.

Pochi mesi dopo, a inizio 2022, Paola Ferrari tornò sulle sue dichiarazioni spiegando di non avere intenzione di abbandonare il piccolo schermo: “No, non lascerò la tv. La mia idea è quella di lasciare il mio posto a Rai Sport dopo i Mondiali in Qatar, ma di continuare a lavorare in Rai. Io sono una donna Rai! Nella mia azienda ci sono tanti spazi interessanti… Vedremo quello che accadrà!“. Gli azzurri, allora allenati da Roberto Mancini, però il pass per il Qatar non riuscirono ad ottenerlo e quindi la tv pubblica si ritrovò a raccontare un Mondiale senza Nazionale.

E senza Paola Ferrari, che, via Adnkronos, se ne lamentò pubblicamente: “Sono stata tolta dai Mondiali senza alcuna spiegazione, non mi aspettavo mi togliessero tutto. Mi occupo dei Mondiali dall’82, fin da ragazzina, ho cominciato con le televisioni private. Ora ho molta amarezza, sono stata completamente tolta dai Mondiali dalla Rai, mi hanno tolto tutto dalla sera alla mattina senza alcuna giustificazione da parte dell’azienda, che non mi ha minimamente difeso“.