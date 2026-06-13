Paola Ferrari: età, marito e figli, gli studi, dove vive, il tumore, Diletta Leotta

Ci sono volti capaci di legarsi a doppio filo alla storia della televisione italiana, diventandone un punto di riferimento insostituibile. Quello di Paola Ferrari è, senza dubbio, il volto che ha ridefinito il racconto dello sport al femminile in Italia.

Milanese d’origine, nata sotto il segno della Bilancia il 6 ottobre 1960, la giornalista e conduttrice rappresenta la colonna portante del giornalismo sportivo Rai, reduce dall’ennesima conferma professionale: la gestione dei pre e post partita dei Mondiali 2026 sulla prima rete, al fianco di Simona Rolandi, Paulo Roberto Falcão e Marco Tardelli.

Dagli esordi come fotomodella in bianco e nero fino ai trionfi auditel, la sua è una storia di carattere, passioni e battaglie affrontate sempre a viso aperto.

Gli esordi, la carriera e il “giallo” sulla laurea

La scalata di Paola Ferrari nel mondo dei media inizia nel lontano 1977 come fotomodella per i fotoromanzi di Grand Hotel. Il richiamo del giornalismo, però, è troppo forte: i primi passi nelle TV locali (Telenova) e la collaborazione con la Rai si concretizzano nell’assunzione definitiva a Viale Mazzini nel 1992.

Da quel momento, Paola colleziona un primato dopo l’altro. È la signora di Dribbling, la padrona di casa della Domenica Sportiva e, nel 2003, firma la storia diventando la prima donna in assoluto a condurre 90° Minuto.

Tra incursioni nel daytime del TG2, la pista della Formula 1 con Pole Position e una parentesi da concorrente a Ballando con le stelle, la Ferrari ha attraversato quasi cinquant’anni di televisione.

La vita privata: il matrimonio con De Benedetti, i figli e i flirt da copertina

Se la carriera è pubblica, la vita privata di Paola Ferrari si intreccia con i salotti della grande imprenditoria italiana. Dal 10 aprile 1997 è sposata con Marco De Benedetti, manager e dirigente d’azienda, secondogenito dell’ingegner Carlo De Benedetti.

Galeotta per il loro primo incontro, avvenuto nel 1993, fu l’amica comune Alba Parietti. Dalla loro unione sono nati due figli: Alessandro (1999) e Virginia (2000). La coppia vive da anni in una splendida residenza a Roma, città diventata il quartier generale sia degli impegni della giornalista che degli affari del marito.

Il passato della conduttrice, tuttavia, nasconde anche retroscena da vero e proprio romanzo rosa. Negli anni Novanta i tabloid parlarono di una sua relazione con Alberto di Monaco, ma la rivelazione più dolce è arrivata di recente nel salotto di Monica Setta a Storie di Donne al bivio.

Paola ha confessato un amore giovanile e segreto con Eros Ramazzotti, vissuto proprio nel 1986, l’anno in cui il cantante trionfava a Sanremo con Adesso tu: «Eravamo giovani e innamorati, ma i discografici non vedevano di buon occhio il nostro rapporto. Ci siamo lasciati restando amici».

La battaglia contro il tumore della pelle

Dietro lo schermo e le luci degli studi televisivi, la Ferrari ha dovuto fare i conti con la sfida più grande: la malattia. Nel 2014 le è stato diagnosticato un carcinoma basocellulare al viso, un tumore maligno della pelle localizzato. L’intervento chirurgico d’urgenza richiese l’applicazione di ben 24 punti di sutura sul volto.

Lontana dal nascondersi, la giornalista ha scelto la via della condivisione pubblica per fare prevenzione, dichiarando di portare quella cicatrice con orgoglio, come un simbolo di rinascita. La battaglia si è ripresentata a inizio 2023, quando ha dovuto asportare un secondo tumore cutaneo analogo. Una fragilità della pelle (chiara e delicatissima come quella del tennista Jannik Sinner, ha ricordato lei stessa) trasformata in un messaggio di forza per tutte le donne.

Il capitolo Diletta Leotta: un giudizio senza sconti

Trasparente nella vita, affilata nel lavoro. Paola Ferrari non ha mai nascosto le proprie opinioni sulle colleghe della nuova generazione, e le sue dichiarazioni su Diletta Leotta sono rimaste celebri nel mondo del giornalismo sportivo. Intervistata dal Corriere, la Ferrari ha espresso un giudizio netto, che separa il successo commerciale dai valori identitari:

«Diletta Leotta? È molto brava e porta introiti pubblicitari. Però se mi chiede se vorrei che mia figlia Virginia fosse come lei, allora le rispondo di no. È furba e fortunata»