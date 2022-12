Paola Ferrari contro Alessandro Antinelli: “Stai zitto che è meglio”

La morte di Mario Sconcerti agita la redazione di Rai Sport. Se tutti i giornalisti sono uniti nel cordoglio espresso per l’improvvisa scomparsa del collega, che per un paio di stagioni è stato commentatore sportivo per le trasmissioni della testata giornalistica Rai, non tutti hanno condiviso le modalità con le quali altri colleghi hanno deciso di parlare di questa scomparsa. È proprio da un tweet di Alessandro Antinelli, ora in Qatar per seguire i Mondiali di calcio, che si è aperto un confronto fra lui e Paola Ferrari, che poco prima aveva ricordato Mario Sconcerti su Instagram dal Perù, dove si trova attualmente (probabilmente in vacanza).

Come lo ha ricordato infatti Paola Ferrari?

Ho avuto la notizia di Mario Sconcerti, che per me era più di un amico, una guida, un porto di salvataggio, oltre che un giornalista eccellente. Gli dicevo sempre: “Mario copio i tuoi appunti così sono sicura che non sbaglio”. Mi voleva bene e io ne volevo tanto, tanto, tanto, tanto a lui. Questo è solo un ricordo che voglio lasciare di una persona con cui ho lavorato tanto a 90° minuto, ma che poi è stato vicino a me fino a quindici giorni fa quando mi diceva: “Non ti arrabbiare se ti hanno esclusa dai Mondiali”. Poi il resto non lo posso dire perché non sarebbe carino nei confronti di chi li fa…

Dopo questo ricordo è seguito il tweet di Alessandro Antinelli: “C’è chi riesce a strumentalizzare anche la morte di Mario Sconcerti per i suoi biechi interessi. Sono disgustato. Perdona Mario e fai buon viaggio”. Non ha tardato poi ad arrivare la risposta di Paola Ferrari: “Stai zitto che è meglio”, seguita dalla replica di Antinelli: “Parlo quanto e quando voglio. Gli ordini dalli dentro casa tua e lascia riposare in pace Mario”.

La Ferrari ha però pensato di non lasciare cadere questa ultima provocazione e quindi ha deciso di rinnovare il confronto con il collega di redazione con un nuovo tweet di risposta: “Mario era amico mio e non certo tuo. E quindi ti ripeto ancora una volta stai zitto che è meglio”. Cosa recriminerebbe dunque Paola Ferrari: un ruolo che non le è stato dato all”interno della delegazione Rai per i Mondiali in Qatar o un’amicizia non vera da parte di Antinelli con Sconcerti?

L’unica cosa che è certa è che si poteva benissimo evitare di consumare uno scontro del genere, via social, a poche ore dalla scomparsa di un collega, sulle cui ceneri si è deciso di aprire una disputa. Se i panni sporchi non si vogliono lavare in famiglia, almeno si rispetti la decenza che un lutto richiede.