Paola Cortellesi nel segno del giallo: la nuova stagione di Petra è un’evoluzione del crime

Paola Cortellesi torna a vestire i panni di Petra Delicato. Le sue indagini, le sue manie. La voglia di capirsi e di capire, cercando di modificare le sfumature più rigide di un carattere ancora in evoluzione. L’attrice romana è nuovamente diretta da Maria Sole Tognazzi per due episodi tratti dai romanzi dell’autrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett.

Un’occasione per l’interprete di riconnettersi con il mondo della settima arte dopo lo straordinario successo e i riconoscimenti (che ancora continuano) per il suo primo film da regista “C’è ancora domani”. Il domani, restando in tema, della Cortellesi è fatto di scrittura – dato che sta costruendo il soggetto del suo prossimo lavoro cinematografico – e interpretazioni. Petra Delicato la riporta dall’altra parte della macchina da presa con un giallo tutto da scoprire.

Paola Cortellesi è di nuovo Petra Delicato

La forza di questo tipo di serie, oltre a essere mini, si deve alla conformazione degli episodi. Quelli di Petra sono gialli inediti, tutti intricati e legati da particolari finissimi. Serve una notevole attenzione ai dettagli per capire le storie in profondità. Poi c’è la cupezza di base: la regista, attenendosi in maniera scrupolosa alla cifra dei romanzi da cui gli episodi sono tratti, si diverte a giocare con i toni dell’oscurità che diventano sempre più chiari man mano che si arriva alla soluzione di un caso.

Lo scopo è creare una tensione che rimanda, in qualche maniera, al repertorio di Hitchcock senza scimmiottarlo. Petra prende a modello un certo tipo di thriller per renderlo anche psicologico. C’è una forte emotività che si fa spazio nei nuovi episodi della serie. La protagonista, interpretata da Paola Cortellesi, si troverà a un bivio della sua vita. Decisioni importanti da prendere, possibili cambiamenti da affrontare. La complessità dei casi si intreccia con la difficoltà di un animo intricato – quello di Petra – che sta cercando di orientarsi in una nuova dimensione.

Il valore aggiunto della serie

C’è anche l’importante contributo del cast corale: la figura di Andrea Pennacchi sarà sempre più al centro dei dibattiti e le scene madri avranno anche un contributo importante da parte dell’attore che interpreta uno dei maggiori riferimenti – sia dal punto di vista umano che professionale – di Petra.

I gialli di Maria Sole Tognazzi sono molto mentali e hanno il pregio di non chiudere le porte al passato: ogni scoperta, sia professionale che privata di Petra, si ricongiunge a qualcosa che è già accaduto. Si genera, dunque, un intreccio ulteriore che è lo sviluppo e il valore aggiunto della trama.

I nuovi episodi di Petra

È necessario, dunque, un rewatch preventivo in attesa del primo episodio per cercare di riannodare i fili delle vicende dell’investigatrice più famosa di Sky Cinema. Appuntamento l’8 e il 15 ottobre 2025 – su Sky Cinema – per i nuovi episodi della serie. Paola Cortellesi assicura che non saranno gli ultimi: “Sono molto affezionata al personaggio di Petra” – ha dichiarato l’attrice recentemente – quindi non resta che aspettare l’adattamento dei prossimi romanzi.