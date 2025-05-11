Paola Caruso chi è: età, compagno, la malattia del figlio, la laurea, dove vive

Una carriera all’insegna del sorriso in televisione e l’esperienza drammatica del figlio Michele: Paola Caruso è un volto famoso e amato dal pubblico televisivo

Paola Caruso è diventata celebre grazie ad Avanti un altro!, show noto e goliardico di Paolo Bonolis, dove ha ricoperto il ruolo della Bonas. La sua risata contagiosa, unita alla sua bellezza statuaria e prorompente, l’ha resa uno dei personaggi più sexy e divertenti del piccolo schermo.

Eppure, la showgirl, nata a Catanzaro il 17 gennaio 1985, nella sua vita privata ha vissuto momenti anche molto drammatici che non ha esitato a condividere con i suoi fan e a Verissimo dov’è un ospite ormai familiare. Il percorso della quarantenne calabrese nel mondo dello spettacolo è iniziato molto prima di entrare nel Minimondo di Bonolis, con la partecipazione a Miss Italia nel 2003.

Pur non vincendo il concorso di bellezza – quell’anno trionfò Francesca Chellimi – Paola si aggiudicò il titolo di “Miss Moda Mare Triumph Calabria”, dimostrando da subito la sua determinazione.

Gli esordi e i successi

Paola Caruso ha una storia personale molto intensa, che non l’ha mai spezzata. Cresciuta con i genitori adottivi Michele e Wanda – che ha creduto essere i suoi genitori biologici fino all’età di 13 anni – riesce a laurearsi in Giurisprudenza, conciliando lo studio con i primi lavori nel mondo dello spettacolo, tra cui quello di ragazza immagine al Billionaire in Costa Smeralda.

Capisce che quel mondo la appassiona e decide di tuffarcisi dentro, tentando la strada della ricerca dell’amore attraverso Uomini e Donne, a cui partecipa nel 2006 come corteggiatrice del tronista Fernando. Anche se non viene scelta, quell’esperienza le apre le porte a opportunità molto interessanti, come la conduzione di Quiz Show e Quiz Night su Rete Capri Successivamente affiancherà Marco Balestri in Sexy Car Wash su FX e prenderà parte a Scorie e Artù su Rai 2.

Alta 1,77 metri, con una presenza scenica che non passa inoseervata, Paola Caruso viene notata dall’agenzia di casting di Avanti un altro! che la ingaggia com’è stato già accennato (siamo nel 2011) per il ruolo di Bonas, creato appositamente per lei. Possiamo dire che questa è stata la svolta della sua carriera perchè porta a Paola un enorme popolarità che la catapulta nel 2016 sull’ Isola dei Famosi.

La showgirl anche qui si fa apprezzare tantissimo dal pubblico, arrivando in semifinale e classificandosi quarta. L’anno successivo debutta al Cinema nel film Natale al Sud con Massimo Boldi, Anna Tatangelo e Biagio Izzo e nel 2018 è tra i concorrenti di Pechino Express in coppia con Tommaso Zorzi, ma la gravidanza la costringe a ritirarsi dopo 8 puntate. Dopo una pausa dalla televisione per dedicarsi al figlio, ritorna nel 2022 con La pupa e il secchione su Italia 1.

La maternità e il ritrovamento della famiglia biologica

La vita personale di Paola Caruso è segnata da alti e bassi. Se la sua carriera è stata sempre brillante e ricca di soddisfazioni, la vita privata le ha dato sfide difficili, che la showgirl ha sempre affrontato con grinta e forza d’animo.

Sul piano dei sentimenti, è noto che ha avuto una relazione con l’imprenditore Francesco Caserta, con il quale ha avuto un figlio nato nel 2019. Secondo quanto raccontato da lei stessa, l’uomo l’avrebbe abbandonata prima del parto. “Non vedo il mio ex, Francesco Caserta, ufficialmente dallo scorso 31 luglio. L’ho incontrato per caso poco tempo fa” raccontava allora sulle pagine del settimanale Spy – “Era con una ragazza. L’ho supplicato di venire fuori e parlarmi: gli ho detto che non era possibile che non avesse mai visto suo figlio, il nostro Michelino. Mai una volta in cinque mesi da quando è nato. Ma come si fa.”

Tuttavia la maternità per Paola Caruso è una gioia immensa che vive serena condividendo gli scatti con suo figlio sui social. Proprio in questo periodo incontra finalmente la sua vera madre, Imma Meleca, grazie all’intervento di Barbara D’Urso e a un test del DNA. L’incontro, carico di emozione, segna l’inizio di una riconciliazione tanto personale quanto mediatica. L’identità del padre biologico, invece, resta ancora avvolta nel mistero: secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe di un ex calciatore del Catanzaro, ma nulla è stato mai confermato ufficialmente.

La malattia del figlio

Durante una vacanza in Egitto nel 2022 accade una cosa che cambierà per sempre la vita di Paola Caruso e di suo figlio Michele. “Eravamo appena arrivati a Sharm el-Sheikh, quando a Michele è venuta la febbre. Gli ho dato dei medicinali, ma la febbre non passava, allora ho chiamato un medico. Il dottore ci ha consigliato di fargli una puntura per far passare la febbre. All’inizio ero titubante, ma poi mi sono fidata. Dopo una mezz’oretta dalla puntura, volevo misurargli la febbre, allora ho chiamato Michele, e lui, alzandosi dal letto, è caduto. Aveva proprio la gambina che penzolava” raccontava piangendo alle telecamere di Verissimo.

Michele di soli 6 anni a causa di quella puntura ha subito una lesione del nervo sciatico. Seguono numerosi interventi tra Stati Uniti e l’ Italia. Paola Caruso si sta battendo affinché il figlio ritorni a correre come prima e a marzo 2025 sempre nel salotto di Silvia Toffanin ha annunciato di aver sottoposto il bambino ad una nuova operazione Oltreoceano. “Avevo solo questa possibilità, solo questa chance e dovevo provarci. Siamo stati negli Stati Uniti tre mesi. Per Michele è stata molto dura stare 90 giorni senza camminare”. ha spiegato per poi aggiungere: “Dovrà portare il tutore almeno un altro anno. Ma sta riprendendo la fase motoria. È ancora zoppo e ci vorrà del tempo, ma almeno adesso ha il piedino dritto e finalmente può camminare senza inciampare. Da qui si spera che può solo migliorare”.

Intanto per il bene di Michelino i rapporti con Francesco Caserta sono migliorati. Attualmente Caruso è fidanzata con Gianmarco, un uomo riservato conosciuto a Montecarlo, padre di un bambino di 8 anni avuto da una precedente relazione. I due hanno annunciato le nozze, che si celebreranno a luglio.